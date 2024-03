Las perlitas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa: la ausencia de Messi, los dos jóvenes que podrían ir a la Copa América y la frase que le copió a Gallardo

Lionel Scaloni en conferencia de prensa previo al primer amistoso de la Selección ante El Salvador (@Argentina)

En la previa al primer encuentro amistoso de la selección argentina ante su par de El Salvador en Filadelfia, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que habló, entre otros temas, de la actualidad del campeón del mundo, los nuevos desafíos de cara a la Copa América, los jugadores que tendrá en cuenta a futuro y la ausencia de Lionel Messi.

El entrenador, de 45 años, destacó que el equipo nacional no tomará estos ensayos a la ligera y que tanto los jugadores como el cuerpo técnico siguen con el hambre de gloria intacto. “Todos estamos fuertes y con ganas de seguir. Lo más importante era reforzar y que el equipo sepa lo que queremos de ellos. Debemos seguir trabajando de la misma manera. Esta profesión y este lugar no te permiten estar ni al 90 por ciento. Hablé con toda la gente que tenía que hablar”, comenzó.

En cuanto al tenor de los rivales en los amistosos de marzo (El Salvador y Costa Rica) y la cancelación de la gira por China, donde iba a enfrentar a Costa de Marfil y Nigeria (campeón y subcampeón de África), Scaloni expresó: “El fútbol muchas veces no te dice la verdad. Salimos campeones sin haber jugado con europeos antes. Se nos cayeron los rivales africanos, pero valoramos esta chance”, y siguió con una frase que utilizó Marcelo Gallardo cuando dirigía a River: “Vinimos a competir, con la guardia alta. Siempre al jugar con esta camiseta los partidos son importantes”.

Por otro lado, el orientador nacido en Pujato valoró a dos jugadores jóvenes que integran la convocatoria y que son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de cara al gran objetivo de este año. “Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte están acá porque están considerados para poder estar en la Copa América. Hablé con Mascherano porque podrían estar en la gira de la Sub-23 y decidimos que estén acá”, agregó. “Estamos continuamente evolucionando e intentando que jueguen los mejores. Hay muchos jugadores y la elección final nunca es fácil. Todos los chicos que están acá tienen chances de jugar la Copa”, aclaró.

Lionel Scaloni habló en la previa al amistoso frente a El Salvador (@Argentina)

Por último, sobre la ausencia de Messi, quien se recupera de una pequeña lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, Scaloni reconoció que se reunió en privado con el capitán. “En este parate hablé con Leo, fui a su casa y me recibió muy bien. Charlé con varios jugadores que están hace tiempo con nosotros y con los que creía que tenía que hablar. Confío mucho en ellos y los quiero un montón. Ahora que Leo no está acá con nosotros, tenemos que ser un equipo más que nunca porque no hay un jugador para reemplazarlo, es la verdad”, cerró.

Argentina jugará el viernes 22 de marzo, a las 21 (hora argentina) frente a El Salvador en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia. El martes 26 chocará ante Costa Rica en el United Airlines Field de Los Ángeles y en la previa de la Copa América se enfrentará el 9 de junio ante Ecuador, en Chicago y el 14 del mismo mes ante Guatemala, en Washington.

El debut de la Scaloneta en la Copa América de los Estados Unidos será el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ante el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago. El 25/6 jugará contra Chile y cerrará la primera fase ante Perú (29/6).