Lionel Messi reapareció en el entrenamiento de Inter Miami tras la lesión que lo bajó de la gira de la Selección: cuándo volvería a jugar

El jugador, desafectado para los amistosos de la Selección, salió al campo de juego con el conjunto de la Florida y se espera que pueda regresar para el partido ante Monterrey por Concachampions

Tras ser desafectado de la selección argentina para afrontar los partidos amistosos del 22 y 26 de marzo frente a El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos, Lionel Messi comenzó con los trabajos de recuperación de su lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y se lo vio realizando movimientos en el campo de entrenamientos de Inter Miami, pensando en retornar lo más pronto posible a la competencia.

Pasaron diez días de la confirmación de la lesión de Messi, que lo dejó afuera de la última convocatoria de Selección de Lionel Scaloni y el capitán de las Garzas ya comenzó a trotar en el campo y a practicar de manera diferenciada en el predio del Inter, que tiene compromisos importantes en su calendario.

El conjunto que dirige Gerardo Tata Martino, que marcha primero e invicto en la Zona A de la MLS con 10 puntos al igual que Columbus Crew, tendrá el próximo 3 de abril un compromiso clave ante Monterrey en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Si la recuperación del campeón del mundo es óptima, el capitán de Inter será titular ante los mexicanos.

Este martes, en el predio del elenco rosado, Messi salió al campo acompañado del preparador físico, vestido con una remera gris y pantalón corto negro y atravesó una de las canchas principales donde el resto de sus compañeros jugaba un partido de fútbol reducido. Leo realizó una entrada en calor apartado del grupo, pero se lo vio trotando sin molestias físicas.

Lionel Messi entrenó diferenciado con Inter Miami (Captura video)

“Somos conscientes de que, cuando empezó la temporada, por diferentes circunstancias, Leo por ahí no va a formar parte de todos los partidos. Pero lo que quiero marcar es que si fue determinante y de mucha incidencia en 15 años en Barcelona, en un par de años en el PSG y en todo su recorrido en la selección argentina, por qué motivo no lo sería para nosotros. No se trata solo de reemplazar a un futbolista, sino al mejor futbolista de todos. Tenemos que reacomodar el juego a la falta de él. Una cosa es un partido pensado y otra es readaptarlo a los pocos minutos del segundo tiempo”, indicó Martino luego del encuentro ante Nashville del 14 de marzo.

En cuanto a la Selección, ayer, el entrenamiento liderado por Lionel Scaloni en la ciudad de Filadelfia constó de una serie de trabajos que incluyeron movimientos en defensa sumado a ejercicios tácticos con pelota en espacios reducidos. Todo sucedió luego de haber mantenido una charla con el plantel. Este momento tuvo la particularidad de tener a la delegación completa porque los últimos en sumarse fueron Nicolás Valentini y Guido Rodríguez. El defensor de Boca fue titular en el encuentro suspendido contra Estudiantes y el volante jugó los 90 minutos en la derrota del Betis contra Rayo Vallecano por La Liga de España. Este último fue convocado de urgencia por la baja de Exequiel Palacios por lesión.

Los trabajos se extendieron por espacio de noventa minutos, de 16:30 a 18 (hora local, una hora menos que en la Argentina) y las especulaciones van en torno al posible equipo que pondrá Scaloni con la incógnita puesta en poder ver al equipo sin Messi. El mejor jugador del mundo arrastra una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y se optó por apartarlo porque no iba a tener minutos en la gira por esta dolencia física, que lo hizo perderse el triunfo de Inter Miami frente a DC United en condición de visitante.