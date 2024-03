Un gato interrumpió el partido de Venus Williams en el Masters 1000 de Miami: la reacción de una leyenda en la transmisión

Un gato interrumpió un partido del Masters 1000 de Miami

Venus Williams regresó a las pistas en el Master 1000 de Miami gracias a una wild card y su presencia en el cuadro principal logró que incluso su hermana Serena dijera presente en una de las tribunas. Aunque fue derrota por doble 6-3 ante la rusa Diana Shnaider, ninguna de las dos protagonistas terminó siendo el foco de atención del encuentro, cuando en el transcurso del segundo set un inesperado invasor comenzó a cruzar la cancha a toda velocidad y el duelo tuvo que frenarse durante unos segundos.

La legendaria tenista se preparó para realizar su servicio cuando un gato blanco y negro apareció sobre el terreno de juego. “Repitamos el punto, repitamos el punto. Hay un gato en la pista”, lanzó la umpire en el momento que visualizó al felino. Más allá de la interrupción, la jugadora de 43 años se presentó por la primera ronda de Miami y vio cómo su esperanza de llegar lejos se vio anulada por Shnaider, que se aseguró una victoria rutinaria en una hora y 19 minutos.

La leyenda Martina Navratilova fue una de las que más se divirtió con la aparición del gato. En su papel de comentarista en el Tennis Channel, la ex jugadora exclamó al momento de narrar la interrupción. “¡Oh, mira, ahí está el gato! Era un gato. Un gato muy bonito, míralo. No lo había visto antes. Un lugar tan grande para que un gato se pierda, el aparcamiento es bastante amplio. Atrapen a ese gato y denle un buen hogar. Es un lindo gatito”, exclamó durante la transmisión.

Diana Shnaider sacó a Venus Williams en la primera ronda del Masters 1000 de Miami (Foto: USA Today)

Shnaider quebró a Venus tres veces en el primer set y luego intercambió cuatro breaks con la legendaria jugadora oriunda del estado de California para comenzar el segundo. Sin embargo, el calor de Miami y la falta de forma de la veterana acabaron por hacer mella en Williams, y con una doble falta en un punto clave se fue al descanso 3-4 abajo en el marcador. La rusa no dudó y logró resolver el partido con frialdad.

Una toma aérea del partido mostró que la pista Grandstand no estaba ni cerca de estar llena. Pero si el público de la competición carecía de cantidad, una imagen de cerca de uno de los aficionados presentes demostró que no le faltaba calidad: Serena Williams. Por desgracia para ella, estuvo presente en otra derrota de Venus: la número 34 de su hermana mayor en sus últimos 43 partidos desde el US Open de 2019.