El controvertido análisis de Gerard Piqué sobre el futuro del fútbol: “Los clubes pagarán a los hinchas para que vayan al estadio”

Gerard Piqué, desde su retiro a fines de 2022, se volcó de lleno a su rol de empresario (Carlos Díaz / EFE)

Retirado de la práctica profesional desde de noviembre de 2022, Gerard Piqué se volcó de lleno a su rol de empresario y en una reciente entrevista lanzó fuertes definiciones sobre el presente y el futuro del fútbol. El ex defensor de 37 años, que ganó todo con el Barcelona, y un Mundial y una Eurocopa con la selección española, manifestó su descontento con algunos aspectos de este deporte y este lunes fue tendencia en las redes sociales.

“Una de las razones por las que empezamos la Kings League es porque mis hijos ven un partido de fútbol y después de diez minutos están en sus teléfonos viendo otra cosa. El fútbol compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. El fútbol durante 90 minutos ya no es tan emocionante. Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, es incluso mejor que ir al estadio”, dijo en una entrevista con The Times.

Para argumentar su postura aseguró que “tenemos que encontrar formas de marcar más goles o asegurarnos de que un partido no termine en empate. El fútbol tiene miedo al cambio. Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio llegará, debe llegar. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es muy difícil de entender para la nueva generación”.

En su desarrollo hasta reconoció que hoy no termina de ver un encuentro del Barcelona: “Puedo ver un Barcelona-Nápoles, por ejemplo, algún partido importante de la Champions ¿Pero el vigesimoquinto partido de una liga? No lo veo. Algunos del Barcelona, cuando puedo, pero no veo 90 minutos, quizá 30 o 40 minutos. Es una tendencia, está pasando, es imparable y vamos a tener que adaptarnos”.

Gerard Pique observando un partido de la Liga MX. Logró exportar el negocio de la Kings League a Latinoamérica (REUTERS/Raquel Cunha)

Además, planteó una alternativa que empezó a usarse en otras disciplinas: “La gente elige lo que quiere ver y esos son sólo los partidos importantes. No se puede detener la tecnología. El otro día me puse unas gafas de realidad virtual. Estaba en pijama en casa, listo para irme a dormir, y vi un partido de la NBA desde la cancha. Cada año estos productos mejoran. Habrá un momento en el que te pongas estas gafas y será igual que estar en el estadio, excepto que podrás decir: ‘¡Ahora quiero sentarme al lado de Xavi! ¡Ahora quiero mirar desde detrás del objetivo!’”

“Hay que entender hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va el entretenimiento y combinarlos para que la gente siga apegada al fútbol”, concluyó al respecto el ex zaguero central que también tuvo un breve paso por el Manchester United y el Zaragoza,

Una vez que colgó los botines, Piqué se dedicó a tiempo completo a su rol de empresario y junto con el streamer Ibai Llanos fundó la Kings League, el torneo de Fútbol 7 que cuenta con ex futbolistas y figuras de diversas áreas. Cada tiempo dura 20 minutos. En sus partidos no hay empates. Si se termina el tiempo del encuentro sin ganador, este se define con una tanda de penales.