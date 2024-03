Incómodo momento en la platea de Vélez: familiares del entrenador Gustavo Quinteros se pelearon con plateístas

La familia de Gustavo Quinteros se pelea en la platea de Vélez

Vélez Sársfield le ganó de forma agónica a Rosario Central en Liniers y se ubicó en zona de ingreso a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En un encuentro cargado de alta tensión, Abiel Osorio convirtió de cabeza al minuto 43 del segundo tiempo y desató la locura de los locales. En las tribunas, sin embargo, se vivió un momento incómodo entre algunos plateístas del Fortín y la familia del entrenador Gustavo Quinteros, que estaba ubicada detrás de uno de los bancos de suplentes.

Te puede interesar: Estallaron los memes por los tres goles de Edinson Cavani: las reacciones tras el triunfo de Boca ante Belgrano

Uno de sus familiares, inmediatamente después de que Vélez se pusiera 1-0 en ventaja, increpó a un fanático que teóricamente había insultado y cuestionado las decisiones de Quinteros, que luego del partido habló en TyC Sports y se refirió a esa situación: “Es una pena eso. A mí me da risa lo que dicen algunos tontos que están ahí. ‘Osorio no, poné a otro’. En vez de apoyar a sus jugadores y al equipo todo el tiempo... Pero no son todos, eh. La gente de Vélez alentó al equipo hasta el final”.

Con apenas un 1 punto sobre 9 en juego, la gestión de Quinteros no había arrancado bien, pero lentamente se fue enderezando: obtuvo 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas (con 12 goles a favor y 12 en contra). Además, su defensa consiguió tres vallas invictas y cosechó el 60% de la totalidad de puntos en disputa. Extra: ya sacó su boleto para 16avos de final de la Copa Argentina luego del triunfo agónico frente a Sportivo Las Parejas (ahora aguarda por Arsenal de Sarandí o Estudiantes de Río Cuarto).

Te puede interesar: Las perlitas del mejor partido de Edinson Cavani desde que llegó a Boca: del mensaje del Kun Agüero al ida y vuelta con Riquelme

El estratega del Fortín, molesto y disgustado por el mal momento que había pasado su familia, instó a reaccionar a los simpatizantes velezanos contra los que cuestionan su labor: “La gente de Vélez los tiene que expulsar de la cancha. Los que critican a los jugadores y al equipo, que no vengan más. Que se queden en su casa”.

El siguiente compromiso de los de Liniers será ante Banfield en condición visitante (lunes 11 de marzo a partir de las 21:15), mientras que después volverá a actuar en el estadio José Amalfitani contra Instituto de Córdoba (sábado 16/3 dese las 21:30), en un duelo directo por el pase a la siguiente fase de la copa nacional. Contra Talleres en Córdoba, Argentinos Juniors en Liniers e Independiente Rivadavia en Mendoza el conjunto velezano culminará su participación en la fase regular y quedará determinado si participa en el cuadro final de los mejores ocho.