Debut fallido para Franco Colapinto en la Fórmula 2: el error en la largada que lo dejó en el fondo de la fila

Franco Colapinto tuvo un debut fallido en la Fórmula 2. Después de las falencias en la clasificación, que lo obligaron a iniciar en el 15° puesto, el argentino tuvo una largada en la que avanzó tres lugares pero una penalización en plena carrera sprint lo mandó al fondo del pelotón: terminó 18° en la carrera sprint del GP de Baréin.

El corredor de 20 años estaba dando pelea con el fin de meterse en el grupo de los diez primeros cuando recibió la notificación de que debía hacer un stop and go en diez segundos a raíz de una sanción de la FIA por no estar correctamente colocado en su cajón de largada. A bordo de su MP Motorsport, retornó a la pista y pudo adelantar algunos puestos para finalizar 18°

“No sé bien. Tuve un problema en la vuelta de formación con el embrague. Cuando lo solté, no salió. Estábamos en el mapa correcto, así que no sé qué pasó. No sé por qué me penalizaron”, dijo el hombre que forma parte del proyecto de pilotos de Williams, según replicó ESPN.

“El ritmo no era tan malo, hay que trabajar para mañana (por la feature race de este sábado). Es una carrera más larga, con más oportunidades. Hay mucha degradación. Estuvimos complicados con eso. Tengo que seguir acostumbrándome a manejar despacio para ahorrar cubiertas y no sobrecalentarlas. Siento que estaba bien en cuanto a mi posición”, agregó.

El automovilismo sudamericano tuvo como contracara al piloto paraguayo Joshua Duerksen, quien se quedó parado en la grilla cuando comenzó la vuelta de formación y largó desde boxes. Allí realizó una tarea muy buena para ubicarse 15°, siendo un buen resultado teniendo en cuenta el problema en el inicio.

El nacido en Barbados, Zane Maloney, fue el ganador de esta primera carrera del año en la categoría antesala de la Fórmula 1. Jak Crawoford y Pepe Martín fueron segundo y tercero, respectivamente.

Colapinto volverá a salir a la pista el sábado a partir de las 7.30 horas para la carrera principal. Vale recordar que la primera competencia entrega puntos con una escala (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1) a los ocho mejores mientras que la segunda reparte unidades a los diez mejores (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1).

Hay que tener en cuenta que este sábado Colapinto volverá a iniciar en el 15º cajón de partida y Duerksen partirá 21º.