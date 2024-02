La aclaración de Demichelis sobre una marca en su rostro para evitar rumores tras lo sucedido con Barco en Atlético Tucumán-River Plate

La aclaración de Demichelis ante los rumores de una pelea en el vestuario

Una noche atípica vivió River Plate en el Monumental José Fierro durante la igualdad 0-0 ante Atlético Tucumán. El resultado quedó en un segundo plano producto de la desobediencia de Esequiel Barco, quien pese al pedido del director técnico Martín Demichelis, le quitó el penal que debía ejecutar el colombiano Miguel Borja. Su acto de indisciplina no pasó inadvertido, ya que el estratega del conjunto millonario decidió reemplazarlo en el entretiempo por el joven Franco Mastantuono.

El manejo de la situación por parte de Micho evitó que el conflicto escalara. Incluso masticó bronca hasta el descanso para dialogar cara a cara con el hombre surgido de Independiente y dejar en claro quién es el encargado de tomar las decisiones dentro del campo de juego. Pero puertas adentro afirman que el ex entrenador del Bayern Munich fue tajante en su discurso, con palabras que retumbaron no sólo en los oídos de Barco, sino en el resto de sus compañeros. El DT esbozó un reto como para que no se repita la situación.

Sin embargo, algunos de los rumores nocturnos que sobrevolaron en los pasillos del estadio del Decano hablaron de un conflicto mayor dentro del vestuario visitante, algo que fue desechado por completo por el propio Martín Demichelis cuando salía del camerino junto al resto del plantel.

El subcampeón del mundo en Brasil 2014 se detuvo un momento para dar un autógrafo y en ese momento soltó al pasar una importante aclaración. “Es un hongo esto, es un hongo”, remarcó el entrenador de River Plate al pasar ante la atenta mirada de los periodistas presentes en el Monumental José Fierro. Micho recalcó que la marca que se podía observar en el lado derecho de su rostro y en el cuello era producto de una bacteria. Vale destacar que esa cicatriz sobre su cachete fue vista durante la transmisión del encuentro en el primer tiempo, antes que se produzca el Barco-Gate.

En conferencia de prensa, el ex jugador del Manchester City y Málaga se refirió a la novela de los penales malogrados por Esequiel Barco y explicó por qué decidió reemplazarlo. “A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso dos. Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el entretiempo como para que siguiera jugando. Es un gran chico, a veces las emociones de los jugadores... Venimos ganando y quiere participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico. Él no quería ceder la pelota, pero de todo se aprende. Seguramente, se lleve una gran experiencia. Repito, consideré que no estaba emocionalmente al 100% para jugar en el segundo tiempo”, esbozó.

“Cualquiera de los dos (Barco o Borja) son los encargados de patear y, muchas veces, resuelven los chicos dependiendo sus sensaciones. Cuando erró Esequiel, participé para pedirle que sea Miguel, no se dio y todo el desenlace posterior ya es conocido”, declaró.

Micho, además, evitó caratular el episodio como una desobediencia: “No, eso es a libre interpretación para el mundo de afuera. Lo que tenemos que hablar puertas adentro, lo hablamos. Incluso, Esequiel ya pidió disculpas. Lo necesitamos y lo necesitamos muy bien. Es un jugador desequilibrante, que lo venía haciendo muy bien. Después de errar el segundo penal, se vieron situaciones erráticas para él, que normalmente son atípicas. Por eso consideré que no estaba emocionalmente para seguir”.