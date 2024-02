Demichelis habló de la novela de los penales fallados por Barco y explicó por qué lo reemplazó: “Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico”

La igualdad sin goles de River Plate ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro estuvo marcada por lo sucedido promediando la primera etapa. El Millonario podía pasar al frente con un penal, que se repitió por invasión rival, pero Esequiel Barco desobedeció a su entrenador, Martín Demichelis, quien quería que lo pateara Miguel Borja, y despilfarró las dos inmejorables ocasiones para llevarse los tres puntos del Jardín de la República.

Te puede interesar: La escandalosa desobediencia de Esequiel Barco a Demichelis en el penal que erró dos veces ante Atlético Tucumán

Esta situación fue una pregunta obligada para Micho en conferencia de prensa, luego de que también sacara a Barco en el entretiempo para el ingreso de Franco Mastantuono: “A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso dos. Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el entretiempo como para que siguiera jugando. Es un gran chico, a veces las emociones de los jugadores... Venimos ganando y quiere participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico. Él no quería ceder la pelota, pero de todo se aprende. Seguramente, se lleve una gran experiencia. Repito, consideré que no estaba emocionalmente al 100% para jugar en el segundo tiempo”.

Además, declaró: “Cualquiera de los dos (Barco o Borja) son los encargados de patear y, muchas veces, resuelven los chicos dependiendo sus sensaciones. Cuando erró Esequiel, participé para pedirle que sea Miguel, no se dio y todo el desenlace posterior ya es conocido”.

Te puede interesar: Alarma superclásica en River: el momento de la lesión de Miguel Borja, que debió ser reemplazado ante Atlético Tucumán

A continuación, evitó caratular el episodio como una desobediencia: “No, eso es a libre interpretación para el mundo de afuera. Lo que tenemos que hablar puertas adentro, lo hablamos. Incluso, Esequiel ya pidió disculpas. Lo necesitamos y lo necesitamos muy bien. Es un jugador desequilibrante, que lo venía haciendo muy bien. Después de errar el segundo penal, se vieron situaciones erráticas para él, que normalmente son atípicas. Por eso consideré que no estaba emocionalmente para seguir”.

* La frase de Demichelis por las disculpas de Barco

Te puede interesar: 6 frases de Demichelis tras la victoria de River sobre Riestra: del ida y vuelta con una periodista a los regresos de Echeverri y Solari

En ese sentido, el periodista que le había consultado por ese ítem le repreguntó por Mastantuono, a quien había mandado a precalentar segundos después de la jugada que marcó el pulso del encuentro: “Si lo erraba, no iba a estar al 100%. Respeté a Esequiel para no perder una ventana y que se haga cargo de la situación después de que haya cerrado. No hay que dramatizar demasiado”.

Esta situación comenzó a los 18 minutos de la etapa inicial, cuando Néstor Breitenbruch derribó a Nacho Fernández en el área y el árbitro, Nazareno Arasa, cobró penal para la Banda. En ese momento, Borja mantuvo un diálogo con su compañero porque deseaba patear la pena máxima luego de convertir en los cuatro primeros duelos del certamen local. Sin embargo, el máximo asistidor del campeonato buscó la gloria para sumar su primer tanto en la cosecha individual.

En primera instancia, José Devecchi contuvo la ejecución, pero el VAR lo asistió a Arasa para repetir la acción. Las imágenes son elocuentes: Demichelis fue enfocado por las cámaras haciendo una serie de gestos para que el punta colombiano se haga cargo de la segunda ejecución, aunque el delantero se quedó con las ganas, mientras veía como Barco mandaba la pelota por encima del travesaño.

Por otro lado, el director técnico aclaró el estado de Miguel Borja, quien no completó el partido por una molestia física a menos de dos semanas de enfrentar a Boca Juniors en el Superclásico: “Pidió el cambio, no fue una cuestión táctica. Él conoce su cuerpo, ahora habrá que esperar y que el cuerpo médico diga cómo está y para qué esta. A veces, las rotaciones son necesarias. No es que me encanta inventar, hay que cuidar el desgaste de los jugadores. Esperamos hasta hoy para definir al equipo. Lamentablemente, Miguel pidió el cambio. Hay que ser optimistas. Esperemos que pueda estar el fin de semana (ante Banfield)”.

* El penal cobrado para River Plate

Martín Demichelis también analizó el encuentro en Tucumán: “No nos sentimos cómodos desde el primer minuto en el partido. Tuvimos la fortuna que nos fuimos al entretiempo sin haber recibido ningún gol. Lo terminamos mejor de lo que empezamos, pero no se vio reflejado lo que intentamos hacer”.

En otro momento, se mostró en desacuerdo con un reportero, quien le preguntó por qué puso juntos a Ramiro Funes Mori y Sebastián Boselli, una zaga central caratulada como “inédita”: “¿Por qué inédita? Bueno, Sebastián... Primero, cuando no lo ponía, se cansaron de pedirlo. Sebastián jugó la final contra Rosario Central y fue uno de los mejores del partido. Cuando vino del Preolímpico, intenté que tenga calma porque no había tenido ni un solo día de vacaciones, pero se estaba entrenando bien. Hoy consideré que eran los centrales para arrancar el partido. Estoy para tomar decisiones”.

En último término, le mandó un mensaje al plantel: “Considero que el fútbol argentino no te permite relajarte, cualquier equipo te hace partido, es competitivo. Hoy, en esta cancha, que históricamente es difícil, el rival volvió a dejar reflejada su agresividad. Cuando a veces no sale jugar bien, que normalmente somos muy dominantes a partir de la posesión, hay que ponerse el overol, trabajar, ganar duelos, ser intensos y agresivos. No creo que sea del todo una cachetada, sí una manera de avisarnos que todavía no hemos logrado nada. Siempre hay mucho para mejorar”.

* Las reacciones de Borja y Demichelis cuando Barco erró el segundo penal