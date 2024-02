Las perlitas de la goleada de la Roma: de la gema de Dybala al gesto obsceno de Paredes a Yerry Mina

La Roma venció 4-0 al Cagliari en el Estadio Olímpico de la capital en el encuentro que cerró la fecha 23 de la Serie A de Italia. El argentino Paulo Dybala marcó un doblete, el primero casi abajo del arco y el segundo de penal. Otro campeón mundial en Qatar 2022, Leandro Paredes, fue titular y tuvo un cruce con el colombiano Yerri Mina. Fue la tercera victoria al hilo bajo la conducción de Daniele De Rossi, cuyo elenco pelea por meterse en zona de clasificación para la próxima Champions League.

Desde el amanecer del encuentro la Roma se puso en ventaja y fue con el tanto de Lorenzo Pellegrini, que a los 2 minutos abrió el marcador. El control del romano fue claro y los dirigidos por Claudio Ranieri no acusaron reacción para poder alcanzar el empate.

Menos cuando a los 22 minutos cuando Dybala recibió un pase por el sector derecho, pero el cordobés de Laguna Larga pegó un sutil salto y dejó pasar la pelota para que la tomara Bryan Cristante, quien encaró por esa banda y, tras un enganche, abrió para Stephan El Shaarawy, cuyo centro lo dejó pasar el propio Lukaku y otra vez apareció Dybala, quien definió de primera.

Luego el partido se calentó por un tenso cruce entre Paredes y Mina, que algo le recriminó al volante argentino, que no se quedó atrás y le hizo un gesto obsceno al tomarse de los testículos. Por su reacción el ex jugador de Boca Juniors no fue amonestado, algo que sí pasó en el complemento. Cabe recordar que el futbolista cafetero suele tener roces con los argentinos desde aquella semifinal de la Copa América 2021 jugada en Brasil, cuando se cruzó con Emiliano “Dibu” Martínez y luego varios integrantes del plantel le celebraron la victoria.

Ya en la segunda mitad La Joya volvió a marcar de penal, a los 51 minutos. El punta de 30 años llegó a ocho tantos en la presente temporada de la Serie A, pero 5 de ellos fueron mediante la ejecución desde los doce pasos. El ex Instituto de Córdoba lleva 25 goles en 58 encuentros en la Roma y se retiró ovacionado a los 73 minutos cuando fue reemplazado por Tommaso Baldanzi.

El cuarto tanto lo convirtió el danés Dean Huijsen, a los 59 minutos. La superioridad de la Roma fue categorica y podría haber vencido por una diferencia más abultada. Fue la undécima victoria del conjunto de la capital en el presente campeonato, en el que comienza a encaminar su rendimiento luego de una irregular labor a la que se suman 5 empates y 7 derrotas.

La Roma es quinto en la tabla de la Serie A con 38 puntos y quedó a solo uno de Atalanta, el último de los que por ahora está sacando pasaje para la próxima edición de la Champions League.

En la próxima fecha de la Serie A, la Roma tendrá un rival de fuste ya que se medirá contra el líder del campeonato, el Inter de Milán, al que recibirá el sábado, desde las 14 (hora de la Argentina).