Escándalo en el Chelsea: la esposa de una figura apuntó contra Pochettino tras una nueva derrota en la Premier League

La esposa de Thiago Silva utilizó su cuenta de Twitter

En un revés reciente en la Premier League, el Chelsea dirigido por Mauricio Pochettino sigue sin encontrar su rumbo. Después de una derrota contra el Wolverhampton por 4-2 en Stamford Bridge, los Blues se ubican en una preocupante undécima posición, sumando así su tercer juego consecutivo sin victorias.

Este periodo adverso para el equipo del entrenador argentino ha trascendido el ámbito deportivo, evidente en las declaraciones públicas hechas por Belle Silva, esposa del defensor brasileño Thiago Silva, a través de las redes sociales, que han avivado la controversia alrededor del conjunto londinense.

Belle Silva publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) después del juego: “Es hora de cambiar. Si esperas más, será demasiado tarde”, acompañado de dos corazones azules. La publicación no tardó en resonar en la red, acumulando más de dos mil respuestas y alcanzando los 28 mil me gusta.

Entre los comentarios, los seguidores del equipo sugirieron medio en broma, medio en serio, que Belle Silva debería asumir las riendas del equipo. “Prefiero que dirijas tu al Chelsea”, “¿Puedes ser nuestra manager?” y “Amamos a tu esposo, él se merece algo mejor”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque muchos interpretaron el mensaje como un llamado de atención hacia Pochettino, otros lo asociaron directamente con Thiago Silva, cuyo contrato con el club termina a mediados del 2024 y parece que una renovación no está en discusión. A pesar de su bajo rendimiento, Pochettino ha mantenido a Silva como titular en 21 de los 23 partidos de la Premier League en esta temporada.

Después de sufrir dos derrotas consecutivas, ante el Liverpool (4-1) y el Wolves (4-2), el Chelsea se encuentra a 20 puntos del Liverpool, actual líder de la competición, y a 13 puntos del Tottenham, último equipo en puestos de clasificación europea. Esta situación ha llevado a especulaciones sobre el futuro de Pochettino en el equipo por diversos medios ingleses.

En lo que respecta a Belle Silva, no es la primera vesz que se pronuncia en las redes sociales. Después de una derrota 2-1 contra el Fulham la temporada pasada, donde Joao Felix debutó y fue expulsado, la brasileña criticó a los compañeros de su esposo expresando la necesidad de “un Silva en ataque y en el medio campo”.

También en el pasado recriminó a los aficionados del equipo, por no apoyar lo suficiente durante los juegos en Stamford Bridge, y apuntó contra Timo Werner por fallar oportunidades de gol en un partido clave. “Es el karma, muchachos, porque en cada equipo al que voy hay un atacante que falla goles. Este Werner, ¿cómo se llama? Necesitamos un gol, tenemos que ganar este partido, pero los delanteros no quieren anotar, no entiendo por qué no lo hacen”, afirmó en abril del 2021.

Belle Silva publicó un mensaje tras una nueva derrota del Chelsea

En cuanto a lo que ocurrió dentro del campo, Pochettino dio sus sensaciones en la conferencia de prensa posterior: “No somos los suficientemente buenos en este momento, esa es la realidad. Yo soy la primera persona en ser responsable por esta situación, y por supuesto, hoy demostramos no ser los suficientemente buenos”.

“Todos somos responsables. Los jugadores deben asumir la responsabilidad al igual que yo. De momento no reflejamos la historia del club y hay que aceptarlo. Podemos disculparnos con los hinchas, y luego ellos pueden (elegir si quieren) aceptar. Para entender a los hinchas es muy importante, y queremos disculparnos. Estamos decepcionados al igual que ellos, pero necesitamos luchar juntos hasta el final”, sentenció.