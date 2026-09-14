Crimen y Justicia

Corrientes: un joven fue a encontrarse con su amante en un bosque, pero apareció la pareja de ella y le disparó

El hecho ocurrió en la ciudad de Esquina. Durante el ataque, la víctima también sufrió una herida de arma blanca en el abdomen. El acusado, de 25 años, quedó con prisión preventiva por tentativa de homicidio

Corrientes detenido tentativa de homicidio
Ramón David Paré se encuentra alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera de Esquina
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La Policía de Corrientes detuvo a Ramón David Paré, de 25 años, acusado de atacar con un arma de fuego y un cuchillo a Maximiliano Ezequiel Vega, también de 25, quien había acordado encontrarse con la pareja del sospechoso en una zona boscosa de la ciudad de Esquina.

El hecho ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 13, en una zona forestal ubicada al sudoeste del barrio Los Chatos, en la Segunda Sección Guayquiraró.

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De acuerdo con el relato de la víctima, él había acordado verse allí con M.V.B., pareja de Paré. Pero cuando llegó al lugar, en vez de encontrar a su amante, se encontró con el acusado.

Según la reconstrucción policial, en ese momento, Paré efectuó primero un disparo contra el suelo y luego realizó un segundo disparo contra Vega. Cuando habría intentado disparar por tercera vez, la víctima trató de defenderse y comenzó un forcejeo.

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Corrientes tentativa de homicidio detenido
El hecho ocurrió en una zona forestal ubicada al suroeste del Barrio Los Chatos

Durante la pelea, Vega recibió una puñalada en la zona del abdomen. Además, presentaba una herida provocada por un disparo de arma de fuego.

A pesar de las lesiones, el hombre logró regresar caminando hasta su casa. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital San Roque de Esquina, donde recibió atención médica.

Paré, por su parte, se presentó más tarde en el control policial de Guayquiraró, donde fue demorado. Allí, los agentes secuestraron un machete con una hoja de aproximadamente 35 centímetros, que, según consta en el parte policial, pertenecería a la víctima.

Ante los investigadores, el acusado manifestó que había arrojado al río Guayquiraró el arma de fuego utilizada durante el ataque, que sería una escopeta.

Los policías también inspeccionaron el lugar del hecho, donde encontraron un par de alpargatas, una gorra y una copa concentradora de cartucho. En la casa de Vega, en tanto, secuestraron una remera celeste con un orificio en la parte delantera, a la altura del pecho, y manchas rojizas compatibles con sangre.

Corrientes detenido
El cuchillo de 30 centímetros que los efectivos encontraron en la casa del acusado

La investigación continuó en la vivienda del acusado, donde los agentes incautaron un cuchillo, cuya imagen figura en esta nota, y cinco hisopos con manchas rojizas. Además, tomaron muestras de las manos de Paré para determinar si presentaba residuos de pólvora.

La causa quedó en manos del fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, quien continúa con las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque.

La situación judicial de Paré se definió parcialmente este sábado. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que, tras una audiencia de coerción solicitada por la Fiscalía, el juez Jorge Gustavo Vallejos ordenó que permanezca detenido preventivamente durante 20 días.

El acusado continuará alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera de Esquina, a disposición de la Justicia. La imputación principal es homicidio con arma en grado de tentativa y, de manera alternativa, lesiones leves con armas.

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