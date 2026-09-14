¿Qué explicaron CUPET y el Ministerio sobre el humo visto en la Base de Supertanqueros de Matanzas?

CUPET y el Ministerio de Energía y Minas negaron que hubiera un incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas durante trabajos de mantenimiento. (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Guardar

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y el Ministerio de Energía y Minas negaron que hubiera ocurrido un incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, después de que el periódico oficial Girón informara el viernes sobre un fuego durante trabajos de mantenimiento. La rectificación llegó en una instalación estratégica para el sistema eléctrico cubano, aún en reconstrucción tras el desastre de 2022.

La versión oficial sostuvo que el tanque intervenido no contenía petróleo y que el humo fue causado por azufre acumulado sobre su superficie. La columna gris y espesa fue controlada rápidamente con agua, de acuerdo con la explicación difundida por CUPET y el Ministerio.

PUBLICIDAD

Los depósitos destinados a almacenar crudo cubano concentran azufre elemental en sus techos debido al alto contenido de ese compuesto en el petróleo. Durante tareas de mantenimiento, el oxicorte empleado para retirar partes de la cubierta puede provocar la combustión del material.

El humo de azufre y la disputa por la definición del hecho

La empresa estatal aseguró que esa combustión “no genera fuego abierto”, aunque sí produce humo sin propagación que puede ser mitigado con rapidez. CUPET reconoció que aplica agua antes de comenzar los cortes precisamente por el riesgo asociado al azufre.

La explicación contradijo a Girón, que había descrito el episodio como un incendio y afirmó que bomberos, unidades del Ministerio del Interior y otros organismos intervinieron para controlarlo. El portal Cubadebate también había reproducido inicialmente esa versión, según informó Diario de Cuba.

PUBLICIDAD

mantenimiento. La versión oficial afirmó que el humo en Matanzas fue causado por azufre acumulado sobre un tanque sin petróleo y que la situación fue controlada con agua. REUTERS/Norlys Perez

Las autoridades calificaron de incorrecta la información divulgada por el medio matancero, lo que generó cuestionamientos en redes sociales. El fotoreportero y realizador audiovisual de Girón, Raúl Navarro, reclamó una disculpa para el colectivo de la publicación.

Navarro sostuvo, en un comentario publicado bajo la aclaración del Ministerio, que el contacto del azufre con trabajos de soldadura o cualquier fuente de ignición puede desencadenar un incendio. También señaló que el humo observado era resultado de una combustión y advirtió sobre las emisiones de dióxido de azufre y los riesgos del trabajo en caliente cerca de ese elemento.

Las labores en la zona industrial continuaban este sábado “sin contratiempos”, indicó CUPET. La instalación almacena crudo destinado principalmente a las centrales termoeléctricas cubanas.

Una terminal aún marcada por el incendio de 2022

El episodio ocurrió cuatro años después del incendio de agosto de 2022 en la misma base, que destruyó cuatro depósitos y dejó 17 muertos, entre ellos jóvenes bomberos que cumplían el Servicio Militar Obligatorio. La terminal sigue en recuperación y, en abril, la prensa oficial había informado de trabajos de soldadura y pintura en uno de los nuevos tanques levantados dentro de un proyecto para reconstruir cuatro depósitos con apoyo de China.

PUBLICIDAD

El incendio de 2022 comenzó la noche del viernes 5 de agosto, cuando un rayo impactó en un tanque de 50,000 metros cúbicos, según EFE. Las llamas se propagaron a otros cuatro depósitos de igual capacidad y el siniestro se extendió durante una semana.

La combustión del combustible produjo una columna de humo negro visible desde La Habana, situada a unos 100 kilómetros de Matanzas. Miles de habitantes de barrios cercanos fueron desalojados de forma temporal y una veintena de viviendas sufrió daños.

CUPET explicó que los depósitos de crudo cubano concentran azufre elemental en sus techos y que el oxicorte puede provocar su combustión.

El desastre dejó además unos 146 lesionados y fue considerado el mayor accidente industrial de la historia de Cuba. México y Venezuela enviaron equipos y personal especializado en incendios industriales después de que el Gobierno cubano solicitara asistencia internacional.

PUBLICIDAD

Las autoridades cubanas nunca difundieron una investigación pública que detallara las causas y responsabilidades por la tragedia de 2022. Amauris Betharte Chapeaux, exinspector de Seguridad Química, señaló entonces deficiencias en la preparación y la respuesta ante emergencias, y planteó que una infraestructura de ese tipo debe contar con sistemas propios de agua y espuma, al menos un mecanismo de activación automática y personal especializado.