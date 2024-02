8 frases de Diego Martínez tras el empate de Boca ante Sarmiento: el apoyo a Cavani, los silbidos a Pol Fernández y cuándo se verá su sello

Luego del empate con sabor a derrota para Boca Juniors ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha de la Copa de la Liga, Diego Martínez analizó el encuentro y se enfocó en las mejoras del equipo respecto al debut frente a Platense, además de opinar sobre el rendimiento de Edinson Cavani, quien desperdició numerosas situaciones de gol.

Te puede interesar: 9 frases de Diego Martínez tras el empate de Boca Juniors: la crítica al campo de juego y cuánto afecta la mudanza de La Bombonera

“Son esos partidos que duelen mucho, sobre todo cuando por el rendimiento en todo el partido lo más justo hubiese sido llevarse los tres puntos. El equipo fue superior, tuvimos el control en el primer tiempo con el gol tempranero. Eso no nos hizo dejar de buscar, pero sí nos dio mayor tranquilidad para seguir generando situaciones. Generamos muchas situaciones claras, no me gusta nunca perder, pero si tengo que perder puntos, con este nivel del equipo me deja más tranquilo”, comenzó a desglosar el entrenador xeneize en conferencia de prensa.

En cuanto a Cavani, el delantero no estuvo fino frente al arco, Martínez descartó que el uruguayo le haya pedido el cambio (fue reemplazado por Darío Benedetto a los 73 minutos). “Estaba con el cansancio lógico por el desgaste que hizo durante todo el partido. Tiene una jerarquía impresionante, estamos encantados de trabajar con él. Cuando pasan estos momentos de no convertir lo mejor es mantener la calma. Lo más importante es que pueda generar las situaciones, sus desmarques fueron espectaculares. Me preocuparía si no las tuviera. Es cuestión de tiempo para que convierta y estamos confiados que va a hacer lo que más le gusta que es convertir goles”, indicó el técnico.

Te puede interesar: Jugó en el Milan y en la selección de Italia, y se convirtió en el verdugo de Boca al convertir su primer gol en Argentina a los 27 años: “Espero que sean varios”

Por otro lado, acerca de la segunda igualdad en la Copa de la Liga, el Gigoló destacó que Boca creció en el juego respecto al debut en Vicente López frente al Calamar: “Me preocupo más cuando lo que entrenamos no sucede en la cancha. Con Platense no pudimos imponernos. Hoy el equipo fue superior al rival. Sostener ese ritmo con el calor se hizo difícil. Deberíamos haber ampliado la diferencia para no sufrir porque el rival tuvo pocas situaciones de gol. Pero los muchachos estuvieron el segundo tiempo lejos de conformarse con esa ventaja y generamos muchas situaciones. El rendimiento del equipo me deja conforme”, continuó.

* Diego Martínez se refirió al rendimiento de Edinson Cavani

Te puede interesar: Boca Juniors empató con Sarmiento en la cancha de San Lorenzo y sigue sin ganar en la Copa de la Liga

MÁS FRASES DE DIEGO MARTÍNEZ TRAS EL EMPATE DE BOCA ANTE SARMIENTO:

- Los silbidos a Pol Fernández: “Es un futbolista muy importante para el equipo y el descontento (del hincha) tendrá que ver con el partido, que no pudimos ganarlo”.

- Qué se charló en el vestuario tras el empate: “Masticamos bronca porque perdimos dos puntos. Si analizamos los 90 minutos, nos tiene que dar tranquilidad. El balance nos deja conformes, pero con mucha bronca porque merecimos los tres puntos. Hay que redoblar los esfuerzos y confiar. Porque cuando el equipo logra imponerse es superior al rival”.

- Los refuerzos que llegaron: “Nos gustan mucho. Cristian (Lema) es el típico central con autoridad que los equipos de Boca han mostrado a lo largo de su historia. Kevin (Zenón) es un extremo que tira centros, tiene control de juego, ruptura y estamos encantados desde nuestro arribo al club que lo tengamos en el equipo. Parece que lleva más tiempo del que tiene en el club”.

- Cuándo se verá su sello en Boca: “En ambos partidos (Platense y Sarmiento) han aparecido cosas que nos gustan y nos identifican. Falta tiempo de trabajo y acumulación de partidos para lograr el ideal. Me gustó el segundo tiempo desde el dominio y por las situaciones y variabilidad en ataque”.

- Mercado de pases: “Estamos viendo algunas posiciones más para sumar al equipo, y que puedan aportar a nuestra idea. No está definido el tema nombres, pero uno o dos lugares más podemos llegar a buscar”.

* Diego Martínez destacó a Cristian Lema y Kevin Zenón, los refuerzos de Boca