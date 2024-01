Fue campeona mundial, se convirtió en la jinete “del millón de dólares” y lidera un redituable negocio familiar: la historia de Gina, la hija de Michael Schumacher

Gina Schumacher y su pasión por los caballos

Después de cumplirse 10 años del trágico accidente en los Alpes Franceses que dejó a la leyenda del automovilismo Michael Schumacher en una condición crítica, una noticia llevó alegría a toda la familia del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Su hija Gina se comprometió con su pareja Iain Bethke. El casamiento sería durante el verano europeo y la celebración se llevaría a cabo en Mallorca, en la propiedad en poder de la familia situada en las montañas sobre el puerto de Port d’Andratx.

A la espera de que la unión matrimonial sea oficial, el próximo 20 de febrero, Gina Maria Schumacher cumplirá 27 años. La hija mayor del ex piloto y su esposa Corinna adoptó la pasión por los deportes de sus padres. Según marca la historia, la pequeña se subió a los kartings al igual que su hermano Mick, pero tras solo una temporada, prefirió dejar el mundo de los motores y el olor a combustible para compartir su vida con unos animales que la marcaron por siempre.

Al igual que su mamá, que había sido jinete en su juventud, la primogénita de Schumi calzó sus botas y se dedicó al arte de montar caballos. Tanto que, en una entrevista de hace cinco años, ambas profesaron su “amor” por la equitación y detallaron cuánto las ayudó para atravesar todo lo que vino después del incidente que dejó en coma durante un tiempo prolongado a Michael.

“Cuando tenía 30 años y soñaba con tener un caballo, él me llevó en avión a Dubai para ver un caballo árabe”, relató Corinna en la revista She’s. La madre de Gina era una empleada de oficina que se convirtió en una exitosa jinete y logró el título europeo en 2010. Hasta el día que sufrió el desafortunado accidente, el propio Schumacher se encargaba de asistir a su pareja con el mantenimiento de los caballos y la limpieza de los establos.

Una vez que vio a su hija, el séptuple campeón mundial de F1 le remarcó a su esposa que Gina iba a ser mejor jinete que lo que ella había mostrado. “Cuando mi marido me dijo que algún día ella sería mucho mejor que yo, no me emocioné. ‘Pensé: Oye, ¿cómo llegó a esa conclusión?’ Quiero decir, trabajo con caballos desde la mañana hasta la noche, intentando aprenderlo todo”, recordó en esa charla que llevó adelante con la revista británica en 2019.

Gina Schumacher junto a su padre Michael cuando corría en karting (gina_schumacher)

Acto seguido, recordó por qué para el histórico piloto Gina la iba a superar montando a los equipos. “Eres demasiado amable. Ella (Gina), lo da todo por los caballos, pero también es capaz de decir que no y salir adelante’”.

Desde sus inicios, la joven mostró habilidad y determinación, cosechando un impresionante palmarés en el ámbito de la rienda, una disciplina de equitación occidental enfocada en la agilidad y obediencia del caballo. Como quedó demostrado en los resultados desde hace ya un buen tiempo, Gina llevó su pasión por los caballos a los resultados deportivos que también le dejaron un rédito para su economía y el crecimiento familiar.

En 2017, la primera hija de Michael Schumacher alcanzó un hito en su carrera al ganar el Campeonato Mundial de Rienda que organizó la Federación Internacional Ecuestre en Suiza. Su trayectoria ascendente continuó en 2018, cuando obtuvo la medalla de oro en el novato Cavalli de la Asociación Nacional de Caballos Reining y lideró el campeonato para jinetes juveniles.

El reconocimiento de la atleta alemana logró trascender las pistas ecuestres. Además del deporte, Gina incursionó en el mundo de la moda de la mano de la marca Herzens Angelegenheit, con la que llegó a lanzar una cápsula de indumentaria especial en la que refleja sus pasiones ecuestres.

Los logros de Gina no se limitan a su habilidad como jinete, sino que también se reflejan en las cifras de sus ganancias en los diferentes eventos de los que participó. Hace no mucho tiempo se transformó en la primera alemana en obtener el título de “Million Dollar Rider”, lo que se traduce en haber acumulado ganancias superiores al millón de dólares en pruebas.

Al igual que su madre Corinna, Gina es una apasionada por los caballos y se convirtió en una jinete de excelencia (gina_schumacher)

Además, durante 2023, amasó ganancias por más de 450 mil dólares sólo montando, según se ha compartido en la página de Facebook del XCS Ranch LLC, el rancho que posee junto a Corinna Schumacher en Texas. La base del éxito de la familia Schumacher en el mundo ecuestre tuvo su origen en el rancho CS de Givrins, en Suiza. Posteriormente, percibiendo el potencial de crecimiento en Estados Unidos, establecieron el XCS Ranch en Texas. Bajo la administración de Corinna, el rancho se desarrolló de gran forma y se convirtió en un recinto de primer nivel mundial, siendo hogar del reconocido jinete Duane Latimer y otros destacados en el mundo de la montada.

Un ejemplo del éxito compartido entre madre e hija es el caballo CS Sailing Gun, quien, bajo la guía de Gina, logró el Campeonato Profesional de Nivel 4 en el Derby de la NRHA de 2023. Este logro, entre otros, contribuyó a que Corinna Schumacher alcance la marca de USD 2 millones en ganancias como propietaria, y todo indica que con la excelente racha de Gina durante la temporada que acaba de terminar, que incluyó un meritorio tercer puesto de la hija del recordado piloto de Fórmula 1 en el evento “The Run For A Million 2023″ (sumó 95 mil dólares de premio), el legado deportivo de la familia está en buenas manos.

Una década después de aquel trágico día que marcó para siempre a la familia Schumacher, Corinna siempre remarcó el valor de que sus hijos pudieran seguir con sus carreras. “Para mí es muy importante que puedan seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros estamos protegiendo a Michael”, confesó la esposa del icónico corredor de F1.

A pesar de todo, Gina, que está próxima a dar un gran paso en su vida como es formar su propia familia, siempre mantiene viva la imagen de su padre en cada palabra, publicación en las redes sociales. O como aquella ocasión cuando, en una exhibición, se camufló y con su caballo, le rindieron a su padre con una representación vestidos de piloto a bordo de la Ferrari que llevó a ganar cinco campeonato en la Máxima.

Gina emuló a su padre en una jineteada en 2019 y se visitió a ella y su caballo como un piloto a bordo de una Ferrari de F1

