Dura crítica de Nocioni a Chicago Bulls por el homenaje a los campeones: “Patético, de mala calidad y de los peores de la historia”

El ex basquetbolista argentino que jugó en la NBA no estuvo de acuerdo con la organización de la franquicia con el Ring of Honor en el que no estuvieron presentes ni Michael Jordan, ni Scottie Pippen

El sábado 13 de enero durante el partido de la NBA ante Golden State Warriors, la organización de los Chicago Bulls realizó un homenaje a sus ídolos en el evento llamado Ring of Honor, en el que pretendía reunir a las leyendas como Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, entre otros ídolos de la franquicia e integrantes del mítico equipo de la temporada 1995/96 que fue campeón con récord de 72-10. La celebración no salió de la mejor manera y fue muy criticada por las ausencias de las estrellas y los abucheos a la viuda del ex mánager Jerry Krause. A la discusión se sumó Andrés Nocioni, ex basquetbolista que pasó por los Toros y sus comentarios fueron lapidarios.

Te puede interesar: Egos, dinero y críticas despiadadas: por qué Scottie Pippen se peleó con Michael Jordan y el plan de Chicago Bulls para volver a unir a las leyendas

El Chapu, quien fue jugador de los Bulls durante 2004 y 2008, se refirió al Ring of Honor como “uno de los homenajes más patéticos y de baja calidad en la historia del deporte”. En una charla con el canal Doble Doble, el santafesino de 44 años no salió de su asombro por lo mal que salió la velada en el United Center: “No poder conseguir que las dos estrellas más emblemáticas (Jordan y Pippen) fueran, que no tome el avión por una cuestión meteorológica (por Rodman) y que pongan a la pobre señora (viuda de Krause) de quien fue el artífice de aquel equipo y le peguen una abucheada tremenda, creo que tiene que ser catalogada como una de los peores homenajes de la historia”.

“Me dolió porque Chicago Bulls es un equipo grande, poderoso y de mucha tradición. Para mí, tuvo al mejor jugador de la historia del básquet (Jordan). Así que me parece que fue una lástima tremenda desperdiciar una chance como esta de homenajearlos”, continuó Nocioni, analista de la NBA para la cadena ESPN en la actualidad.

Te puede interesar: Era un homenaje y terminó en bochorno: los abucheos que hicieron llorar a la viuda de un integrante de los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan

En cuanto al complicado momento que vivió la mujer del fallecido Jerry Krause, quien recibió abucheos e insultos de los fanáticos de los Bulls que no estuvieron de acuerdo con algunas decisiones de su marido por no poder sostener a las figuras de Chicago (en su gestión se ganaron los seis campeonatos que tiene la franquicia), el jugador campeón olímpico con la selección argentina de básquet opinó sobre la falta de respeto: “La gente pudo haber tenido rencor de alguna cosa que haya pasado, pero por lo menos debieron mantenerse en silencio. Si no estás conforme porque pasaron cosas y en el futuro se desarmó ese equipo, cuando alguien pasa a otra vida no es caballeresco abuchear porque se lo estás haciendo a su familia”.

Los abucheos a Jerry Krause

“Ahí también falló la organización del equipo porque si ves que no está saliendo de la mejor manera, tenés tiempo para tirarte para atrás y armar un homenaje distinto, con videos y que no involucre el hecho de traer a ex jugadores. Me parecen que la pifiaron un poco en Chicago”, concluyó.