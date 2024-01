Era un homenaje y terminó en bochorno: los abucheos que hicieron llorar a la viuda de un integrante de los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan

Los abucheos a Jerry Krause

Durante su homenaje a figuras históricas, los Chicago Bulls fueron derrotados por los Golden State Warriors con un marcador de 131-140. El evento estuvo marcado por los abucheos a Jerry Krause (el general manager encargado de crear el equipo que llevaría a la gloria a la franquicia) y las notables ausencias de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. El homenaje se celebró este viernes en la promoción inaugural del ‘Ring of Honor’, una ceremonia planeada para realizarse cada dos años.

La celebración, que tuvo lugar durante el medio tiempo del partido, reconoció a importantes nombres como Phil Jackson, Jerry Sloan, Toni Kukoc, Tex Winter, así como al legendario equipo de la temporada 1995-1996. Sin embargo, la noche se vio opacada por el trato al fallecido Jerry Krause, ex gerente general, y las ausencias de Jordan y Pippen, figuras claves de la franquicia.

El momento más triste de la velada se vivió cuando se anunció el nombre de Krause, quien arrastra una mala reputación entre buena parte del público ya que se lo acusa de haber roto a aquel equipo. El ex general manager, que murió en 2017 a los 77 años, fue abucheado mientras las cámaras enfocaban a su viuda Thelma, deshecha en lágrimas al escuchar la reacción del United Center.

Ante este suceso, Michael Reinsdorf emitió un comunicado en defensa de la figura de Krause. “Su legado se merece ser celebrado y respetado. Nos sentimos increíblemente honrados de tener a Thelma esta noche para reconocer a Jerry”, afirmó.

Por su parte, Stacey King, ex jugador de los Bulls y ahora comentarista de televisión, atacó duramente a los aficionados que se manifestaron en contra de Krause. “Lo que hemos presenciado hoy cuando el nombre de Krause fue mencionado y la gente que lo abucheó y a su viuda, quien aceptaba el honor en su nombre, fue la peor cosa que he visto en mi vida”, afirmó. “Los que le abuchearon deberían estar avergonzados de sí mismos. Chicago no es así. Así es Nueva York o Filadelfia, pero Chicago no es así. No tenemos una reputación de ser así. Te guste o no Krause, ese hombre trajo seis campeonatos aquí. No hizo un tiro ni atrapó un rebote, pero puso seis títulos ahí arriba en este estadio. Hay muchos equipos que solo tienen uno. Esto fue realmente maleducado”, agregó.

Steve Kerr, entrenador de los Warriors pero también integrante de aquellos Bulls, aseguró que los abucheos fueron algo vergonzoso. “Estoy roto por Thelma y la familia Krause. ¿En qué estamos pensando? No lo puedo creer. Ya estés de acuerdo o no con él, con lo que hizo, estábamos aquí para celebrar. Jerry hizo un gran trabajo reuniendo a aquel equipo. Esta noche iba de recordar la felicidad que ese equipo proporcionó a la ciudad, por lo que esa gente que abucheó debería estar abochornada”.

Varias de las principales figuras de los Chicago Bulls apoyaron a Thelma Krause, viuda de Jerry Krause, cuando fue abucheado por el público (Photo by Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Su Majestad, quien mantiene una enemistad pública con Pippen, quien fuera su principal ladero dentro de la cancha, se disculpó por su ausencia y agradeció este homenaje con un video que fue difundido por las redes sociales de la franquicia en la previa al evento. “Quiero dar las gracias a Jerr Reinsdorf y Michael Reinsdorf por iniciar el Anillo de Honor. Quiero felicitar a todos los demás galardonados. Me da mucha pena no poder estar allí esta noche, pero no quiero que eso impida la diversión que van a tener. Y creanme, estoy muy agradecido y me siento muy honrado. A los fans, me han apoyado desde que pisé Chicago. E incluso hoy, veo muchos fans de Chicago por todas partes. Así que creo que hemos dejado una huella y hemos cambiado lo que Chicago representa en términos de campeones”, comenzó su relato.

“Cada vez que miren a las vigas, quiero que recuerden dónde estuvimos y dónde estamos. Y siempre seremos campeones. Así que gracias a los fans. Una vez más, quiero agradecer a Jerry Reinsdorf y Michael Reinsdorf por hacer esto y felicitar a los otros galardonados. Lamento no poder estar allí, pero siempre seré un Chicago Bull y quiero que les siga yendo bien. Me gustaría ver otras banderas en las vigas, y espero que la ciudad pueda estar siempre orgullosa de los Chicago Bulls. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche”, concluyó el 23.

Chicago Bulls homenajeó a sus leyendas en el entretiempo del choque contra Golden State Warriors (Photo by Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vale remarcar que además de la batalla dialéctica que se desató entre ambos emblemas del conjunto de Illinois desde la aparición del documental The Last Dance, uno de los últimos episodios de esta novela fue que Larsa Pippen (49 años), ex esposa del jugador, comenzó un romance con Marcus Jordan (33), hijo de Michael, en 2020 y se mantienen unidos pese a que la estrella de los Bulls haya desaprobado la unión ante la pregunta de un papparazzi.

El saludo de Michael Jordan

El presidente de los Bulls, Jerry Reinsdorf, le dijo al Chicago Sun-Times que no estaba seguro de cuánto esfuerzo se realizó para lograr que Jordan y Pippen asistieran al evento. “En realidad no sé cuánto esfuerzo se puso en ello. Obviamente, sería mejor si todos estuvieran aquí, pero sabíamos que no todos podrían estar aquí. Creo que Michael grabó algo”, manifestó.

El director ejecutivo de los Bulls, Michael Reinsdorf, por su parte, intentó explicar por qué Jordan y Pippen no estuvieron presentes en la gala señalando que la clase inaugural de Ring of Honor se anunció recientemente. “Me encantaría que todos vinieran, pero lo anunciamos hace seis semanas. La gente tiene problemas de agenda, y esta es nuestra forma de agradecer a los jugadores y al personal, y eso es lo que esperamos”. Dennis Rodman, mediante un vídeo, también manifestó su pesar por no poder asistir producto de una inclemencia climatológica.

En cuanto al desempeño en la cancha, Golden State, liderados por Klay Thompson (30 puntos), Stephen Curry (27 puntos) y Jonathan Kuminga (24 puntos), remontaron un marcador adverso durante el tercer cuarto. Por su parte, los Bulls contaron con DeMar DeRozan, quien aportó 39 puntos, y Zach LaVine y Coby White, ambos con 25 puntos.

La ceremonia completa del Ring of Honor de los Chicago Bulls: