La emoción de Luis Suárez al recibir el premio al mejor jugador del Brasil: “Fue el año que más lejos estuve de mi familia”

La emoción de Luis Suárez al recibir su premio en Brasil

Luis Suárez tuvo una despedida a lo grande en Brasil. El delantero del Gremio ganó el premio Bola de Oro, que reconoce al mejor jugador del Brasileirao, y también ganó el premio a mejor atacante gracias a sus 17 goles en el certamen doméstico, que le permitieron al Tricolor quedarse con la segunda posición de la competición. “Éste es un premio del equipo y de la gente que trabaja en el cuerpo técnico. Cuando Abel estaba hablando, yo pensaba lo mismo que él: que es difícil como entrenador, y como jugador también, y más con la edad que tengo (casi 37 años). Fue el año que más partidos tuve en mi carrera y el año que más lejos estuve de mi mujer y mis hijos, por eso este premio es para ellos. Todo trabajo, sacrificio y amor tiene su premio”, dijo con emoción luego de recibir el galardón.

En toda la temporada, El Pistolero disputó 42 compromisos, con un balance de 22 conquistas, 14 asistencias y el título regional de Río Grande do Sul, además del éxito que supuso el segundo puesto en la liga, en un año en el que el elenco de Porto Alegre acababa de regresarr a la Primera División.

En su última función, Lucho marcó por duplicado en la victoriapor 3 a 2 sobre Fluminense en Río de Janeiro. El ex Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros equipos, igualó el choque a los 41 minutos tras un pase del paraguayo Mathías Villasanti y después de que el colombiano Jhon Arias había puesto en ventaja al último campeón de la Copa Libertadores.

El segundo gol de Luis Suárez y el tercero para Gremio llegó en el último cuarto de hora, a través de un penal que le habían convertido al propio uruguayo y que el legendario atacante charrúa celebró al mejor estilo Abreu, al picar su ejecución desde los doce pasos. Lucho terminó como segundo goleador del torneo con 17 gritos, la misma cantidad que Tiquinho Soares (de Botafogo) y a tres de Paulinho (del Atlético Mineiro), que se erigió como el máximo artillero.

Sin dar indicios de cuál será su futuro club en 2024, que todo parece sería el Inter Miami, Suárez expresó su nostalgia por dejar al cuadro brasileño. “Es perfecto terminar el año con el Grêmio por todo lo que ha pasado. Cerrar un año en el Maracaná, el templo del fútbol mundial, ha sido genial”, celebró en declaraciones brindadas a la TV Globo.

El Pistolero recordó que el club, sin jugadores de renombre y retornando de la segunda división, “hizo lo mejor por la afición”, que siempre los apoyó. “Mi mujer me dijo ayer: Andá y divertite mucho, porque te lo mereces por el año que tuviste en Brasil. Eso es lo que he hecho, he venido a disfrutar, a divertirme, a marcar goles y a ayudar al Grêmio a volver a la Copa Libertadores”, destacó.

En la ceremonia de premios, Endrick, del Palmeiras y futuro jugador del Real Madrid, tuvo dos reconocimientos: uno al jugador revelación del año y otro al mejor gol, anotado en la jornada 34 contra el Botafogo. El conjunto paulista se coronó campeón por segundo año consecutivo, con Endrick como protagonista en la recta final del campeonato.

Los premios Bola de Plata, organizados actualmente por la señal ESPN, se entregan desde 1970 a los mejores jugadores del Campeonato Brasileño. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también entrega unas distinciones similares y celebrará la entrega a comienzos de la temporada 2024.