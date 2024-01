River Plate se prepara para iniciar su pretemporada con un solo refuerzo, dos bajas por la selección olímpica y salidas de peso

Así es por dentro el IMG Academy

Aunque la prioridad por estas horas en el Mundo River pasa por lo que pueda suceder dentro del mercado de pases, la logística del campeón de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones para la pretemporada ya está definida. Al igual que como sucedió en buena parte de la era de Marcelo Gallardo, la institución de Núñez viajará a Estados Unidos para llevar adelante la parte más dura de la puesta a punto.

El punto de encuentro de Martín Demichelis con su plantel será el sábado 6 de enero en River Camp. Los jugadores se realizarán estudios médicos y testeos físicos por la mañana y entrenarán por la tarde. Luego de la cena partirán rumbo al aeropuerto de Ezeiza, donde cerca de las 3 AM partirán en un vuelo directo rumbo a Orlando. Harán base en un impactante complejo ubicado en Bradenton, una ciudad ubicada en el condado de Manatee, en el estado estadounidense de Florida. Se trata del IMG Academy, establecimiento que se encuentra a escasos metros de la laguna de Sarasota Bay.

El establecimiento se encuentra muy bien catalogado dentro del ámbito deportivo, ya que lo utilizan figuras internacionales como Serena Williams (tenis), Venus Williams (tenis), Jimmy Butler (baloncesto), Cam Newton (fútbol americano), Paula Creamer (golf), Maria Sharapova (tenis), Russel Wilson (fútbol americano), Kei Nishikori (tenis) y Darya Klishina (atletismo), el argentino Emiliano Grillo (golf) o los futbolistas Damarcus Beasley, Tim Howard y Jozy Altidore. Ofrece entrenamientos para distintas disciplinas, como fútbol, fútbol americano, béisbol, baloncesto, golf, lacrosse, vóley, atletismo o tenis, entre otros. Micho podrá llevar adelante su metodología de trabajo en las más de 16 canchas de césped natural que posee el predio. El lugar también ofrece vestuarios de primer nivel, oficinas para entrenadores y salas de reuniones para jugadores y staff, incluida sala de video. Para la parte de fuerza, IMG Academy tiene un gimnasio top, el cual consta de dos pisos con máquinas que permiten cargar sus datos para tener todo personalizado a la hora de trabajar.

River, además, se hospedará en el mismo establecimiento, en el Legacy hotel, “un alojamiento de clase mundial equipado con lujo moderno y 150 habitaciones”. Las piezas que ocupará la delegación cuentan con wifi, televisión de 49 pulgadas, café y té de cortesía. Producto de la cantidad de integrantes en la delegación, el contingente del millonario estará dividido en los distintos alojamientos que ofrece el complejo (Academy Park Villas, The Lodge y Residence Halls). Por supuesto, también cuenta con una pileta climatizada estilo resort. En lo que respecta a la gastronomía, IMG Academy ofrece varias opciones, como The Servery (cocina tipo buffet), La Boulangerie (cafetería y pastelería), The brick Oven (pizzas, calzones o quesadillas), Fuzion (comida asiática), Club House o The Grille (carnes asadas).

El IMG Academy cuenta con más de 16 canchas de fútbol

Como adelantó Infobae en la anterior ventana de transferencias, el ex estratega del Bayern Munich pretende bajar nuevamente el número de futbolistas profesionales dentro del plantel. Su ideal sería reducirlo a un total de 26. Uno de los motivos de esta medida es el de crear un escenario donde los juveniles tengan más posibilidades de poder mostrarse, por lo que a Norteamérica viajarán varias de las principales figuras de la selección argentina en el pasado Mundial Sub 17, como Diablito Echeverri (recientemente transferido al Manchester City), Agustín Ruberto (concentró en los últimos partidos del 2023) y Ulises Giménez (no viajó en la anterior pretemporada porque no llegaron a tiempo para su visado), entre otros.

Este plan reducción 2.0 va camino a ser similar al anterior, en el que se marcharon 14 futbolistas. Una de las primeras medidas que se tomó fue la de volver a desprenderse de los deportistas que regresaron de sus préstamos, como Augusto Batalla (recaló en Granada de España), Alex Vigo, Franco Petroli, Flabian Londoño Bedoya, Cristian Ferreira, Tomás Galván, Leo Díaz, Kevin Colli y Lautaro Godoy.

En lo que respecta a las bajas se destacan varias de peso, ya que se alejaron históricos de la institución y referentes dentro del plantel como Jonatan Maidana y el capitán Enzo Pérez. A esta nómina hay que añadir que el uruguayo Nicolás De La Cruz fue transferido al Flamengo de Brasil y el venezolano Salomón Rondón decidió rescindir su contrato. Por otra parte, Emanuel Mammana y Bruno Zuculini no renovaron sus contratos y se encuentran en libertad de acción. Lo mismo sucedió con Matías Suárez, pero el delantero se encuentra negociando una posible extensión del vínculo.

Vale destacar que Demichelis tampoco contará con dos piezas importantes debido a que estarán abocados a participar del Torneo Preolímpico clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se llevará a cabo en Venezuela (del 20 de enero al 11 de febrero). Uno es el defensor uruguayo Sebistán Boselli, quien en la recta final de la pasada temporada supo ser clave en la función de lateral derecho. El otro es el atacante Pablo Solari, que figura dentro de la nómina confeccionada por Javier Mascherano. En contrapartida, fue liberado Santiago Simón (formó parte de buena parte del proceso con la Albiceleste).

La única cara nueva será el volante uruguayo Nicolás Fonseca. Los de Núñez adquirieron al mediocampista el semestre pasado, pero lo dejaron seis meses más en Montevideo Wanderers. River Plate compró el 60 por ciento de su ficha a cambio de US$ 2.257.000 a pagar en cuatro cuotas. La primera, de 100 mil, se abonó en agosto; mientras que las siguientes serán de 719 mil (15 de febrero de 2024, 15 de agosto de 2024 y 15 de febrero 2025). Su cláusula de rescisión es de 30 millones y asciende a 35 cuando resten 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases. Firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Hasta el momento el único amistoso confirmado en River Plate es el que tendrá el miércoles 17 de enero en Dallas, en el estadio Cotton Bowl de Texas, ante Rayados de Monterrey. También se trabaja para disputar un juego el sábado 20. Una posibilidad es enfrentar al América de México.