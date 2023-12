El River del 2024: plan reducción 2.0, la ida de referentes, el futuro de Echeverri y los nombres que suenan

Martín Demichelis empieza a delinear el plantel de River Plate para el 2024

Tras conquistar el Trofeo de Campeones al vencer a Rosario Central en Santiago del Estero, River Plate tomará un breve descanso hasta inicios de enero, cuando viajará rumbo a Estados Unidos para realizar la parte fuerte de la pretemporada en el impactante complejo del IMG Academy, establecimiento que se encuentra a escasos metros de la laguna de Sarasota Bay. El director técnico Martín Demichelis podrá llevar adelante su metodología de trabajo en las más de 16 canchas de césped natural que posee el predio.

Tras su primera temporada al frente del equipo, en la mente de Micho ronda la idea de dar un nuevo paso hacia adelante para asentar su idea. Como adelantó Infobae en la anterior ventana de transferencias, el ex estratega del Bayern Munich pretende bajar nuevamente el número de futbolistas profesionales dentro del plantel. Su ideal sería reducirlo a un total de 26.

Lo sucedido luego de la eliminación de la Copa Argentina y la Copa Libertadores dejó en evidencia la superpoblación en algunos sectores del campo y preferiría llevar adelante algo similar a lo que vivió en Europa, donde el plantel profesional se conformaba por los titulares, un grupo de suplentes con trayectoria y el resto con jóvenes surgidos de la cantera.

Uno de los motivos de esta medida es el de crear un escenario donde los juveniles tengan más posibilidades de poder mostrarse. Una muestra de ello es que los administrativos de River Plate solicitaron los trámites de visado de las joyas del club (Ulises Giménez -no viajó en enero pasado porque no llegaron a tiempo con los papeles-, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri -uno de los juveniles que debutó de la mano de Micho-, Agustín Ruberto -subió al plantel profesional después del Mundial Sub 17- e Ian Subiabre) para que puedan estar presentes en la pretemporada en Estados Unidos.

El tema principal por estas horas es el del Diablito, quien manifestó públicamente que no renovará su contrato. Aunque desde el Millonario salieron a aclarar que el joven dijo algo que no quiso decir y que confían en que llegarán a un acuerdo con su agente, lo cierto es que la joya dejó abierta la puerta de salida ante el fuerte interés de varios de los principales clubes de Europa por contratarlo. El fantasista oriundo de Resistencia, Chaco, está en la mira de equipos como Barcelona de España, Milan de Italia, PSG de Francia y Manchester City y Chelsea de Inglaterra. Actualmente su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros y asciende a 30 a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado.

“Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato y seguramente de acá al 10 de enero que arranque la pretemporada definiremos cosas de su contrato. Lo importante es que Claudio me lo volvió a manifestar. El quiere triunfar en River y quedarse acá, y yo me quedo con eso. El representante defenderá sus derechos y nosotros el del club, como corresponde. Confío plenamente en Claudio Echeverri y su representante que vamos a hacer algo muy bueno para el club y el jugador, como hemos hecho siempre”, manifestó el presidente Jorge Brito.

Vale recordar que en el primer “operativo reducción” se marcharon 14 futbolistas abandonaron entre ventas, préstamos y rescisiones de contrato (Nahuel Gallardo, Agustín Fontana, Tomás Lecanda, Elías López, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso, Esteban Fernández, Felipe Peña Biafore, Manuel Gillén, Felipe Salomoni, Lucas Beltrán, Roberto Rojas, José Paradela y Elías Gómez).

Otro punto importante es que todos los jugadores que deberán retornar tras estar cedidos a préstamo casi con seguridad no serían tenidos en cuenta y se les volvería a buscar una salida. Dentro de esta lista aparecen Augusto Batalla (San Lorenzo buscará retenerlo y Racing solicitó condiciones, pero la idea de River es venderlo), Alex Vigo, Franco Petroli, Flabian Londoño Bedoya, Cristian Ferreira (no se descarta que Newell’s intente prolongar su préstamo), Tomás Galván (uno de los pocos que podrían tener chances de quedarse), Leo Díaz, Kevin Colli y Lautaro Godoy.

Enzo Pérez dejó una huella imborrable dentro de River Plate (@RiverPlate)

Este mercado de pases también estará marcado en la salida de varios referentes. El caso más emblemático es el de Enzo Pérez, uno de los futbolistas más querido por los simpatizantes. El mendocino, de 37 años, decidió ponerle punto final a su estadía en la institución tras poco más de seis años. “Hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer. Tengo la posibilidad de agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017. Tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato. Tuve la posibilidad de decirles en persona, por un mensaje o por una llamada el agradecimiento mío hacia ellos”, soltó el futbolista, que cuenta con sondeos de Estudiantes de La Plata, Deportivo Maipú, Inter Miami y Al-Ittihad.

El otro que no seguirá en el Millonario es Jonatan Maidana, uno de los jugadores más ganadores en la historia de la institución. El experimentado marcador central sumó muy pocos minutos a lo largo de la temporada y ahora deberá decidir si continúa su carrera en otra institución o le pone punto final.

El que emigrará finalmente en este mercado es Nicolás De La Cruz. El volante uruguayo, a raíz de su gran presente en el club y con la selección de Uruguay, despertó nuevamente el interés en Flamengo de Brasil, equipo que a fines de la semana pasada llegó a un acuerdo contractual con el futbolista tras la reunión entre el dirigente brasileño Marcos Braz y los agentes Paco Casal y Sebastián Taborda. Pagará los 16 millones de dólares de su cláusula de rescisión (la mitad del pase pertenece al Millonario, mientras que la otra parte es de Liverpool de Uruguay). “Me voy del club como una persona a la cual el entrenador me dio mucha participación en lo grupal, creo que eso ha hecho que hoy me vaya en el mejor año de mi carrera”, soltó el futbolista.

Nicolás De La Cruz fue uno de los pilares dentro del equipo diseñado por Martín Demichelis (REUTERS/Matias Baglietto)

Leandro González Pirez, pese a que el Inter Miami expresó públicamente su deseo de repatriar al marcador central para elevar el nivel defensivo del equipo comandado por Lionel Messi, seguiría ligado a la institución, que pagará los 200 mil dólares de la opción de compra para hacerse con el ciento por ciento de su ficha. “La idea es quedarme, soy muy feliz en River. Está todo bastante avanzado. Es una etapa maravillosa del club, quiero seguir disfrutando”, expresó tras la consagración.

A otros tres jugadores se les finaliza el contrato: Bruno Zuculini, Matías Suárez y Emanuel Mammana. El volante central, que también cuenta con sondeos de Racing, San Lorenzo y el exterior, se le ofreció continuar pero por estas horas pareciera inclinarse por cambiar de aire. El delantero, quien producto de algunas lesiones perdió algo de terreno en la consideración del entrenador, también cuenta con una oferta sobre la mesa. “Si está la posibilidad la voy a aprovechar y disfrutar”, advirtió el delantero.

El marcador central, por el momento, no recibió ninguna señal para seguir en Núñez y clubes como la Academia, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús levantaron el teléfono para interiorizarse en su situación. “Somos campeones otra vez. Feliz de haber sido parte de este hermoso grupo y sumar un título más en el club que me dio todo. Gracias River, un hincha más para toda la vida”, escribió Mammana en su cuenta de Instagram con un mensaje que pareció una despedida.

Vale destacar que el venezolano Salomón Rondón, quien llegó al equipo millonario a inicios de año por pedido del director técnico Martín Demichelis, con quien compartió plantel en Málaga de España, solicitó su salida debido a que su familia no logró adaptarse en Argentina. El conjunto de Núñez es el dueño del ciento por ciento de su ficha y su cláusula de rescisión es de 5 millones de euros netos. Además, pagaron cerca de 2 millones de dólares por su pase. Aunque la idea del futbolista es la de buscar una rescisión de contrato, en el club quiere recuperar una buena parte de lo invertido.

Marcelo Herrera, Héctor David Martínez y Agustín Palavecino, por su parte, escucharán ofertas al no ser prioridad de cara al próximo semestre. El lateral derecho nunca pudo asentarse en el puesto y buscará emigrar al exterior. El marcador central, por su parte, tiene sondeos desde el fútbol argentino y la MLS. El mediocampista es un expreso pedido de Rubén Darío Insúa para San Lorenzo y el flamante nuevo presidente de la institución ya se contactó con Jorge Brito para pedir condiciones.

Nicolás Fonseca, la primera cara nueva de River Plate en 2024 (Montevideo Wanderers Fútbol Club)

En contrapartida, la primera cara nueva para Micho será el volante uruguayo Nicolás Fonseca. Los de Núñez adquirieron al mediocampista el semestre pasado, pero lo dejaron seis meses más en Montevideo Wanderers. River Plate compró el 60 por ciento de su ficha a cambio de US$ 2.257.000 a pagar en cuatro cuotas. La primera, de 100 mil, se abonó en agosto; mientras que las siguientes serán de 719 mil (15 de febrero de 2024, 15 de agosto de 2024 y 15 de febrero 2025). Su cláusula de rescisión es de 30 millones y asciende a 35 cuando resten 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases. Firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Aunque una idea es la de tratar de moldear a Facundo Colidio como un nuevo Lucas Beltrán ante la inminente salida de Rondón o empezar a darle más lugar al juvenil Ruberto, no se descarta que River Plate busque realizar algún movimiento en ofensiva para tener variantes en la posición de centrodelantero. En el rubro incorporaciones, la prioridad sería la de sumar en el puesto de lateral derecho. Una de las opciones que se barajan para esta zona del campo es la de Leonardo Godoy, de Estudiantes de La Plata. Otro nombre en carpeta es el del uruguayo de Defensa y Justicia Agustín Sant’Anna.

Así cerró la temporada el plantel de River Plate:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Emmanuel Mammana, Héctor David Martínez, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz y Sebastián Boselli.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Manuel Lanzini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Claudio Echeverri, Gonzalo Martínez y Bruno Zuculini.

Delanteros: Miguel Borja, Salomón Rondón, Matías Suárez, Pablo Solari, Facundo Colidio y Agustín Ruberto.