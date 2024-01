¿Es José Mourinho? El baile que fue furor en redes sociales y provocó la confusión de los usuarios

Una persona muy parecida al entrenador portugués descolocó a los usuarios con una sorpresiva coreografía

José Mourinho se encuentra en el Top Ten de los entrenadores más ganadores de la historia. Su filosofía lo ha llevado a obtener la Champions League en dos oportunidades con el Porto y el Inter de Milán, levantar la Europa League con Manchester United y en Roma alcanzó el primer título internacional en la historia de ese club a través de la Conference League, entre otros logros. Sin embargo, sus dotes en la dirección técnica quedaron a un costado cuando los usuarios se sorprendieron por un video que parecía demostrar sus habilidades en un campo muy alejado al fútbol.

Te puede interesar: Alarma en el fútbol mundial por la salud del Franz Beckenbauer

La cercanía de la fiesta por Año Nuevo provocó la publicación de un video por parte de la cuenta de Twitter, @josemourinhotv, seguida por más de 462.000 personas con el siguiente mensaje: “¡Feliz Año Nuevo a todos!”. El contenido poseía unas imágenes en las que se veía a un hombre acoplándose a un conjunto de personas en un bar para replicar una coreografía. Allí, un individuo muy parecido a Mourinho exhibió sus rápidos movimientos de brazos, cadera y piernas para generar perplejidad en la red social.

La comparación del bailarín con The Special One provocó una confusión inmediata, pero cuando la cámara se acerca a su rostro queda claro que no se trata del entrenador de 60 años (el 26 de enero cumplirá 61). Más allá de que la cuenta que subió el contenido tiene el tilde de verificación, en su biografía consta la siguiente leyenda: “No soy José Mourinho”. Solo se dedica a informar las últimas novedades sobre el DT y realizó un posteo en el perfil que llamó la atención de sus seguidores por la similitud con el portugués.

Te puede interesar: Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos: la agenda completa de los eventos deportivos más relevantes del 2024

“Literalmente el tweet del GOAT”, fue uno de los comentarios que se distinguió entre la comunidad, que reaccionó sorprendida en algunos casos. “No puede ser” o “No hay manera de que esto sea real. ¡Ayuda!”, fueron algunosa, mientras que otros resaltaron la performance: “Mourinho tiene movimientos”. Incluso, hubo quienes aprovechaban para suplicarle que fuera el entrenador de Brasil después de la negativa de Carlo Ancelotti: “¡¡Ven a bailar con Vini (Vinicius Jr.) en la selección!!”.

Además, es muy complicado que se trate del luso por un simple detalle. La persona tiene un vestuario demasiado veraniego, cuando José Mourinho se encuentra en Roma, una ciudad que atraviesa temperaturas inferiores a los 15°C en pleno invierno. El Giallorossi tendrá actividad este miércoles desde las 17 contra la Cremonese por los octavos de final de la Copa Italia, competición que la institución no gana desde 2008.

Te puede interesar: Como Neymar, Messi será la cara de uno de los cruceros más lujosos del mundo: cuánto costará viajar 7 días y sus principales atracciones

Por otro lado, el conductor tampoco tenía motivos para bailar después de la derrota de este sábado por 1-0 ante la Juventus en condición de visitante. La Roma permanece en la séptima posición de la Serie A con 28 puntos, a 17 del líder, Inter de Milán, y en posición de clasificación a la Conference League, mientras espera a medirse en febrero próximo contra Feyenoord por los 16avos de final de la Europa League.