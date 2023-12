“Soltá el celular”: la divertida anécdota de Miguel Simón con su hijo y el origen de uno de sus latiguillos más célebres

La divertida anécdota de Miguel Simón y su hijo sobre cómo nació uno de sus latiguillos más conocidos (The GOAT)

Miguel Simón es uno de los periodistas y relatores más reconocidos del medio y en cada partido que le toca cubrir en ESPN tiene sus toque de distinción con sus ya célebres latiguillos. Uno de los más conocidos es “Soltá el celular”, que suele utilizarlo frente a una jugada de peligro. Sobre cómo nació esa frase y otras que se escuchan cada vez con más frecuencia, el comunicador contó una divertida anécdota junto a su hijo.

“Puede que haya sido el responsable de esa frase. Trato de ver el partido sin celular, soy el que le dice a mis amigos ‘largá el celular’. Me gusta ver fútbol, justo en ese momento me llamó la atención de que me reprochara el uso del celular. Porque no es muy de decirte, ‘largá el celular’”, comenzó con la anécdota Manuel Simón, hijo de Miguel.

“Estaba sentado en la silla y él en el sillón, y me dijo, ‘dejá de usar el celular’”, agregó Manuel en una historia surgida mientras miraban un partido del Barcelona. “Porque había mirado un par de veces al costado y hacía así el pibe (con el gesto de estar atento al celular). A los cinco minutos hacía así, y en la tercera le digo ‘si estamos viendo el partido, lo estamos viendo los dos. ¡Largá el celular!’”, contó Miguel en la entrevista que ambos tuvieron con el streaming de Twitch, The GOAT.

“Otra fue cuando estaba comiendo una galletita y dijo ‘la voy a anotar’. La guarda y dice ‘capaz la uso’”, reveló Manuel. “Así surgen las cosas”, apuntó Miguel a pura sonrisa. De este modo reveló cómo nacieron sus frases que luego utiliza en sus transmisiones.

Miguel Simón y su célebre "soltá el celular" en un gol de Messi

“A la pelotita”, “Dedos de acero”, “La mesa está servida”, “Pase quirúrgico”, “Sonido metálico”, “Fuerza aérea”, “Pinta, pinta que va bien”, son algunos de los clásicos latiguillos que distinguen a Miguel Simón desde hace más de dos décadas cuando comenzó a relatar los partidos por la cadena deportiva. Acostumbra a relatar los encuentros del fútbol europeo, en especial los de la Champions League. En sus inicios en la pantalla chica lo hizo en la televisión abierta, en América y desde esa época gestó junto a Quique Wolff, con quien forma una de las parejas más conocidas a la hora de relatar.

“No estoy 24/7, pero trato de capturar cosas más cuando estoy viendo fútbol. Quizá no por lo que dice el relator, pero sí por lo que veo y se me ocurre algo que puedo usar yo en la transmisión”, afirmó Miguel.

Por su parte, su hijo argumentó las variantes que emplea su padre: “Es uno de los pocos relatores que trae cosas del cine y la música”. Por ejemplo, ‘Zona de promesas’, esa es una canción de Soda Stereo. “Puede ser que cuando escucho música le presto atención a la letra”, reconoció Miguel. “También toma frases de Los Redondos”, agregó. “Es como algo más natural que me sale espontáneamente de ir capturando cosas, o basarme en, no sé si estoy viendo una película, en algo que suceda para ver cómo lo puedo hacer encajar”, concluyó Simón padre.