Los dos puntos clave en la negociación entre Manchester City y River Plate por el Diablito Echeverri

El Diablito Echeverri, a un paso de Manchester City (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

“Mi representante habló con el presidente, se habló muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año en el club y después se verá qué pasa”. Las palabras de Claudio Diablito Echeverri generaron un verdadero cimbronazo dentro del club en pleno festejo por la consagración del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central en Santiago del Estero.

Con este escenario planteado, el club que decidió pisar a fondo el acelerador para quedarse con la joven joya de River Plate fue nada más ni nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola, actual monarca de Europa y flamante campeón del Mundial de Clubes. El fantasista oriundo de Resistencia, Chaco, también estaba en la mira de equipos como Barcelona de España, Milan de Italia, PSG de Francia y Chelsea de Inglaterra.

“Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato y seguramente de acá al 10 de enero que arranque la pretemporada definiremos cosas de su contrato. Lo importante es que Claudio me lo volvió a manifestar. El quiere triunfar en River y quedarse acá, y yo me quedo con eso”, declaró el presidente Jorge Brito tras la coronación. Sin embargo, en los últimos días fueron movidos y con constantes llamadas entre los dos clubes y el representante. El futbolista de 17 años, que en la final ante el Canalla disputó su primer partido como titular con la banda roja cruzada en el pecho, actualmente tiene contrato con los de Núñez hasta diciembre del 2024 y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, la cual asciende a 30 a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases.

Dentro de estas charlas entre las dos instituciones, la cual generaron un buen vínculo luego de la fructífera venta de Julián Álvarez a mediados del año pasado, se busca llegar a un acuerdo en dos puntos clave para cerrar la transferencia: hasta cuándo se quedará el Diablito en River Plate y el dinero que percibirá el club argentino.

La idea en Núñez es la de, al menos, retener a la figura de la selección argentina Sub 17 por un año más, para que pueda participar de la totalidad de la próxima Copa Libertadores. Tampoco se descarta que su estadía se pueda extender un poco más (a mediados del 2025 se disputaría el Mundial de Clubes, competencia que River está cerca de clasificar), pero hoy es algo que pareciera complicado.

Aunque el City podría comprarlo ahora y cederlo a alguno de sus clubes satélites (tienen al Troyes de Francia, Lommel SK de Bélgica, New York City de Estados Unidos y Girona de España, entre otros), los ingleses quedaron conformes con la formación de la Araña y creen que se puede replicar algo similar con Echeverri.

Por otro lado, el conjunto argentino intenta negociar una plusvalía, conscientes del gran potencial que tiene Echeverri y así poder conseguir algún rédito a futuro como pasó con Enzo Fernández. Una posibilidad por estas horas es que River Plate reciba un monto levemente inferior al de la cláusula de rescisión y quedarse con una plusvalía y/o la posibilidad de percibir dinero extra mediante algunos objetivos de fácil alcance.

La idea es resolver estas cuestiones antes de viajar rumbo a Estados Unidos para realizar la pretemporada en el impactante complejo del IMG Academy, establecimiento que se encuentra a escasos metros de la laguna de Sarasota Bay. Vale destacar que River Plate actualmente posee el 85 por ciento de la ficha de Claudio Echeverri, ya que el 15 por ciento restante es Deportivo Luján de Resistencia, Chaco.