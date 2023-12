El intercambio de jugadores que acordaron Independiente y Atlético Tucumán

Ignacio Maestro Puch, uno de los jugadores destacados de Argentina en el Mundial Sub 20 y de buen presente en Atlético Tucumán, irá a Independiente (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El panorama 2024 para Carlos Tevez empieza a acomodarse lentamente tras el claro pedido que realizó en público antes de renovar su contrato en Independiente. La directiva del Rojo encaminó el arribo del primer refuerzo de cara a la temporada que se avecina: el delantero Ignacio Maestro Puch.

El atacante de 20 años es uno de los proyectos más destacados que sacó Atlético Tucumán de sus inferiores en el último tiempo. Si bien está en la órbita del primer equipo desde hace ya tres años, debutó a comienzos del 2021 y sumó en total 46 presentaciones y anotó 2 goles desde entonces. Además, fue uno de los apellidos que sobresalió en la selección argentina Sub 20 que disputó el Sudamericano y luego el Mundial de la categoría en el país.

El detalle es que los clubes acordaron un trueque de futbolistas para concretar el trato, que está acordado de palabra según pudo saber Infobae y sólo falta la firma para que pueda oficializarse: será a préstamo por 12 meses con opción de compra del 50% del pase en ambos casos (cifras alrededor del millón y medio de dólares). En este caso, el mediocampista juvenil Sergio Ortíz se irá desde Avellaneda al Decano como parte del acuerdo.

El Melli, de 23 años, había conseguido encadenar algunos buenos rendimientos pero con la llegada del Apache perdió terreno en el equipo. Tras firmar una renovación de contrato hasta finales del 2026 meses atrás, continuará su carrera fuera de Independiente ya que está lejos en la consideración del DT. “Está cerrado, pero no firmado”, coincidieron fuentes de ambos clube sobre este tema.

El Melli Ortiz continuará su carrera en Atlético Tucumán (Fotobaires)

Más allá de que el arribo de Maestro Puch es el más avanzado, en las próximas horas también podrían acelerarse las tratativas por el goleador de Argentinos Juniors Gabriel Ávalos (33 años) y concretarse el regreso del mediocampista Nicolás Domingo (38 años). El club también avanza para lograr la cesión del juvenil de Atlético Rafaela Alex Luna (19), según informó el medio partidario De la Cuna al Infierno. La promesa de la Crema debutó a los 16 años y ya lleva tres temporadas con contrato profesional en el elenco de la Primera B Nacional: jugó 33 partidos y anotó 2 goles en el último torneo.

En la lista de salidas, la más significativa hasta el momento, al menos de manera oficial, es la salida del defensor Javier Báez. El zaguero de 33 años, que contabilizó 39 presentaciones y sumó 1 gol (ante Rosario Central) en esta nueva estadía con el Rojo, confirmó su desembarco en Cerro Porteño de Paraguay que disputará la Copa Libertadores en el próximo año.

A esto hay que sumarle la anunciada partida de Tomás Pozzo, quien no era tenido en cuenta por el Apache desde que arribó al banco del Rojo. El atacante de 23 años era uno de los proyectos sobresalientes de la entidad, pero no encontró su lugar tras la rotura de ligamentos que sufrió a comienzos de este año y la directiva decidió venderlo a Godoy Cruz a cambio de 1 millón de dólares a cambio del 70% del pase. De cara a la pretemporada en Miami, la nómina de bajas, de todos modos, seguramente se acentuará en los próximos días tanto de futbolistas del plantel principal (Martín Cauteruccio, uno de los que no seguirá) como apellidos interesantes del equipo campeón de Reserva.

Tras haber sufrido por las inhibiciones en los últimos tiempos, el responsable del área de legales de la entidad, Maximiliano Walker, aseguró que no habrá problemas en este aspecto para este mercado de pases a pesar del reclamo del defensor uruguayo Edgar Elizalde. “La deuda existe, estamos tratando de solucionarlo. Estamos trabajando, no es algo de inhibición inmediata. Pero sí es uno de los temas que nos ocupa”, aclaró el letrado en diálogo con el programa LadoF de Youtube en el canal del periodista Facundo Fazio.

No hay que perder de vista que si bien finalmente Tevez ya firmó su contrato hasta 2026, días antes de hacer oficial el acuerdo había dado una entrevista en ESPN donde dejó en claro su deseo de tener los refuerzos para poder trabajar con tiempo: “Si me traen los jugadores que uno pretende y que uno está convencido de que pueden jugar en Independiente, yo creo que vamos a competir. Voy a exigirle lo mismo a la dirigencia, por eso es que no voy a firmar el contrato, porque ya está para firmar, lo mismo que exige la gente lo voy a exigir para que el dirigente se ponga a tono”.