Carlos Tevez renovó su contrato con Independiente por tres años

Independiente hizo oficial el acuerdo con Carlos Tevez y confirmó que firmó la extensión de su contrato hasta finales del 2026. El entrenador, que arribó en agosto de este año con el equipo jugando por la permanencia en la Liga Profesional, logró estabilizar el preocupante andar del plantel y desde la directiva decidieron que él encabece el proyecto deportivo de los próximos tres años.

El Apache había adelantado durante los últimos días que era un hecho su continuidad, pero dejó en claro que primero pretendía ver el accionar de la dirigencia en el mercado de pases: “El contrato está para firmar, no tenemos problemas con la dirigencia, casi seguro lo firmamos, solamente que entiendo al hincha de Independiente que exige resultados, entrar a la Copa, jugar bien, y en esa exigencia, yo como entrenador tengo que exigir. Si me traen los jugadores que uno pretende y que uno está convencido de que pueden jugar en Independiente, yo creo que vamos a competir. Voy a exigirle lo mismo a la dirigencia, por eso es que no voy a firmar el contrato, porque ya está para firmar, lo mismo que exige la gente lo voy a exigir para que el dirigente se ponga a tono”, advirtió.

Si bien quedó en las puertas de avanzar a cuartos de final de la Copa de la Liga, el entrenador de 39 años debutó con un triunfo contra Vélez 2-1 en el Libertadores de América y acumuló en total seis victorias, cinco empates y dos caídas (ante River Plate y Talleres de Córdoba). Entre los éxitos está el del clásico frente a Racing en el Cilindro. Al mismo tiempo, quedó eliminado por penales de la Copa Argentina contra Estudiantes de La Plata tras igualar 1-1.

“Pongo en juego mi carrera como entrenador en trece partidos. Creo en los futbolistas y en mí capacidad”, señaló en agosto apenas asumió. “No se puede hablar de proyectos porque hoy hay que ganar. Se los dejé muy claro a los muchachos, hoy juegan los que se tiren de cabeza y no los que jueguen en puntita de pie”, agregó por entonces.

