10 frases de Carlos Tevez: por qué aún no renovó el contrato, la verdad sobre el interés por Pipa Benedetto y su pedido a la dirigencia de Independiente

Carlos Tevez generó una revolución en Independiente desde su arribo en la Copa de la Liga. En medio de una crisis institucional, económica y futbolística, el técnico asumió el cargo al frente de un equipo que luchaba por la permanencia y terminó logrando la salvación mucho antes de lo esperado, al punto tal que hubo quienes se ilusionaron por disputar el título. En este contexto, hay acuerdo para su continuidad pero este jueves él mismo explicó por qué aún no ha estampado la firma.

Te puede interesar: La fuerte autocrítica de Carlos Tevez tras la derrota que eliminó a Independiente de la Copa de la Liga

La dirigencia pretende un vínculo hasta diciembre de 2026 con un proyecto “360″ que el propio Apache presentó en el que se incluye un trabajo conjunto vinculado a la compra de jugadores y a la promoción y formación de juveniles. Pero, para que esto se lleve adelante hay algunos puntos a definir de aquí a fin de año.

“El contrato está para firmar, no tenemos problemas con la dirigencia, casi seguro lo firmamos, solamente que entiendo al hincha de Independiente que exige resultados, entrar a la Copa, jugar bien, y en esa exigencia, yo como entrenador tengo que exigir. Si me traen los jugadores que uno pretende y que uno está convencido de que pueden jugar en Independiente, yo creo que vamos a competir. No voy a prometer absolutamente nada porque esto fútbol pero sí que le vamos a pelear a todos de igual a igual y que vamos a competir con el plantel que estamos proponiendo”, comentó el técnico en diálogo con F12, el programa de ESPN. En este sentido, agregó: “Voy a exigirle lo mismo a la dirigencia, por eso es que no voy a firmar el contrato, porque ya está para firmar, lo mismo que exige la gente lo voy a exigir para que el dirigente se ponga a tono. Después, la gente al que exige es al jugador, al director técnico y tenemos que estar todos a tono para hacer un Independiente competitivo en todas las áreas”.

Te puede interesar: Independiente perdió 3-2 con Talleres y se quedó afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga

En este punto, les dejó un claro mensaje a la directiva: “Es hora de empezar a no llenarse la boca diciendo que somos el Rey de Copas, que somos Independiente, y después no hacemos el trabajo que tenemos que hacer”.

Con respecto a las incorporaciones, se negó a dar nombres propios, pero sí habló de posiciones: “Voy a traer un defensor central, un volante mixto y delanteros voy a traer dos porque me pasó que cuando juego con dos delanteros, Mati (Giménez) y (Alexis) Canelo, no tenía esa competencia interna y cuando ya no peleamos por el descenso me bajaron un poco esa exigencia”. En este sentido, fue consultado puntualmente sobre el supuesto interés por Darío Benedetto, quien posiblemente se despida de Boca Juniors: “A quién no le gustaría contar con él, tuve la posibilidad con el Pipa, sé la clase de jugador que es, pero ya está presentado mi plan y los dirigentes ya están trabajando en off. El Pipa no, no es prioridad”.

Te puede interesar: Así arranca la tabla de promedios 2024: cuáles son los equipos más comprometidos con el descenso

Tevez contó que ya habló con algunos futbolistas de Independiente para comunicarles que no serán tenidos en cuenta el próximo año y, si bien se negó a revelar sus identidades, varios portales que cubren la actualidad del Rojo informaron que algunos serían Baltasar Barcia, Agustín Mulet, Patricio Ostachuk, Martín Sarrafiore, Edgar Elizalde, Sergio Ortiz, Felipe Aguilar y Martín Cauteruccio.

Otras definiciones de Carlos Tevez

“Mancuello es ídolo del club, si tiene los 13 partidos y los juega mal, al14 lo sigo poniendo, y que me puteen a mi. Si me tengo que ir, me voy, pero bancando al ídolo del club que quiso venir para pelear el descenso yo muero con el. El año que viene es totalmente diferente, arrancamos todos de cero, el ídolo, el capitán, el arquero, es todo diferente. Pero cuando yo vine, Mancuello, Iván (Marcone), Rey, Canelo, vinieron para pelear el descenso. Cuando se puso en duda a Mancuello, que no tenía buenos rendimientos, para mi era Mancuello y 10 mas”.

“Fui claro desde el día uno cuando hablé con los muchachos. Les dije que primero estaba el escudo de Independiente, tanto como para el referente, Iván (Marcone), como a los mas chicos, el que lo entendía bien y el que no iba apara afuera. Toto (Pozzo) no lo entendió, le fui claro, hablé con él y nada mas. Yo digo las cosas claras desde el primer momento, voy de frente. Él no se alineó.”

“Si no nos ponemos de acuerdo o no empezamos a entender al hincha de Independiente, seguimos peleando el descenso el año que viene. O nos ponemos en sintonía o directamente les decimos ‘No podemos comprar absolutamente nada porque el club está mal y listo’”.

“Lo que hablé tampoco es locura porque entiendo la situación del club. Tenemos plan A y B para hacerlo y que Independiente haga el esfuerzo. No voy a hacer locuras, pero sí hay que hacer un esfuerzo para traer. No estoy fuera de foco pidiendo al mejor Messi o a Cristiano Ronaldo”.

“Seguramente hablaré con Santi López mañana o pasado para comunicarle que va a ir a la pretemporada. Cuando nosotros llegamos, teníamos entre 45 y 50 profesionales en Independiente, yo estuve trabajando solamente con 30 y Santi fue uno de los jugadores que bajó a reserva, creo que el trato no fue bueno de parte del club o de como se manejaban las coas antes. Entonces quiero hablar con el personalmente y decirle que lo vamos a llevar a la pretemporada, después quedará en él pero me parece que se ganó ir a la pretemporada y lo valoro. Y hay que mimar a los que salen del club y llevarlos de a poco para que puedan hacer su proceso”.