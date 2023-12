Histórico: Independiente venció 2-1 a Tigre y se consagró campeón del Torneo de Reserva después de 33 años

Independiente le ganó 2-1 a Tigre y es campeón de la Reserva

Este martes Independiente le hizo un guiño al futuro, ya que su equipo de Reserva se coronó campeón en la Copa Proyección, luego de vencer 2-1 en la final a Tigre, en el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Después de 33 años, el Rojo volvió a consagrarse en un Torneo de Reserva y genera expectativas con los jugadores formados en la entidad de Avellaneda.

Fue una definición en la que la lluvia le dio un tinte dramático; no obstante, pese al mal tiempo, el choque tuvo una buena presencia de público. Los dirigidos por Pedro Damián Monzón se pusieron en ventaja a los 44 minutos en una jugada de pelota parada en la que Francisco Bonfiglio llegó a definir.

Independiente festejó su título de Reserva

En el amanecer del complemento el Rojo amplió la diferencia a los 50 minutos luego de una proyección de Santiago Salle que cedió para Diego Tarzia, quien metió un zurdazo desde afuera del área. Fue un lindo gol que le dio tranquilidad al conjunto que lució de blanco.

Tigre buscó el empate y tuvo su chance con una jugada en la que Camilo Vigagoni perdió la conquista abajo del arco. Pero el propio delantero tuvo su revancha a los 34 minutos después de capturar en una serie de rebotes y llegó al descuento del Matador que le puso suspenso en el final. El conjunto de Victoria intentó, pero si bien hizo el gasto, en los últimos minutos no pudo alcanzar la igualdad.

Tevez estuvo presente en el estadio de Lanús (captura TV)

Los chicos del Rojo pudieron mantener la diferencia y se llevaron el triunfo. El equipo del Moncho terminó cuarto en la Zona 1 con 8 triunfos, un empate y 5 derrotas. Aunque desde los mano a mano impuso su diferencia. En los cuartos de final venció 2-0 a Boca Juniors y en la semifinal se impuso también 2-0 ante San Lorenzo.

El partido fue seguido por la atenta mirada del entrenador del primer equipo, Carlos Tevez, quien busca proyectar jóvenes de las Inferiores. No obstante, el Apache aún no firmó la renovación en el cargo para 2024 algo que está supeditado la llegada de los refuerzos que el ex delantero les pidió a los dirigentes. Se espera que pueda plasmar su continuidad luego de un proceso en el que logró cumplir con el principal objetivo que fue la permanencia.

Independiente campeón de la Reserva 1989/1990 (@DivisionReserva)

Desde la temporada 1989/1990 que Independiente no ganaba el título de Reserva. En aquella oportunidad fue con el equipo a cargo de Salvador Capitano y que tuvo entre otros a Gustavo Irusta, Marcelo Barrera, Fabio Lenguita, Daniel Garnero, Ángel Morales Santos, Adrián Czornomaz, Mario Lobo y Carlos Leeb.

Ese elenco tuvo también varios encuentros en la élite en el primer semestre debido a que el equipo principal dirigido por Jorge Solari, que venía de ser campeón en la temporada anterior, llegó a la final de la Supercopa, que perdió con Boca Juniors por penales. No obstante, los entonces juveniles del Rojo cumplieron una buena labor al punto que Independiente terminó arriba en la tabla al finalizar la primera ronda del campeonato de Primera.