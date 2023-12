Erling Haaland se negó a sacarse fotos con los hijos de los jugadores de Fluminense y desató una polémica: “Hizo como si no existieran”

Los niños persiguieron a Erling Haaland en un shopping de Arabia Saudita

El ambiente que rodea la final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense recibió un condimento extra por un incidente protagonizado por Erling Braut Haaland. El delantero noruego, que actualmente se encuentra en Arabia Saudita acompañando al plantel a pesar de estar lesionado, fue el centro de la controversia tras negarse a tomarse fotografías con los hijos de algunos futbolistas del vigente campeón de la Copa Libertadores.

Te puede interesar: Entrevista con Marcelo, figura del Fluminense finalista del Mundial de Clubes: de su amistad con Riquelme al debate Europa-Sudamérica

El suceso se registró en un centro comercial de la ciudad saudí poco antes del partido más importante del certamen internacional. La acción del nórdico fue recibida con desilusión por parte de las familias de los jugadores del Flu, quienes acompañan al equipo en el sueño de conquistar el prestigioso torneo. Giovanna Costi, pareja de Paulo Henrique Ganso, y Karina Xavier, esposa de Samuel Xavier, fueron las que hicieron pública su tristeza a través de las redes sociales.

“Fue horrible. ¡Henrico está horrorizado! ¡Él era un fanático! Ahora no quiere ni mencionar su nombre... Eran solo 6 niños, no pudieron acercarse, ni siquiera se despidió de lejos. Hizo como si no existieran”, comentó una de las mujeres. “¡Los niños estaban muy tristes! ¿Qué posibilidades hay de encontrarse con un ídolo así en la calle? No había nadie. ¡No habría tardado más de cinco segundos! En fin. Incluso en el dolor, se aprende, ¿verdad? ¡Seguro que estos niños sacan algo bueno de hoy!”, afirmó la la segunda protagonista.

El comentario de la pareja de Ganso que despertó la polémica (Foto: Instagram)

En el video que desató la polémica se observa como el gigante delantero camina a pura velocidad por los pasillos del shopping mientras un grupo de niños corren a lo lejos en busca de una foto con el jugador del Manchester City. El fragmento no muestra la actitud de Haaland pero los testimonios de las parejas de los futbolistas del Fluminense dejaron en claro que Erling no se detuvo a firmar autógrafos.

Te puede interesar: Quién es “Mr. Arreglo”, el experto en biomecánica al que acudió Haaland para superar su extraña lesión

Este acontecimiento suma tensión al enfrentamiento decisivo que se llevará a cabo este viernes 22 de diciembre a las 15 (hora de Argentina). El cuadro inglés, comandado por Josep Guardiola, estuvo obligado a replantear su estrategia tras la confirmación de la ausencia del noruego para el encuentro, debido a problemas físicos. En el campeón de la Champions League también se mantienen las bajas de Jérémy Doku y Kevin De Bruyne. A pesar de no contar con su goleador estrella y los otros miembros clave lesionados, el Manchester City mantiene su etiqueta de favorito para coronarse campeón del Mundial de Clubes por primera vez en su historia.

La esposa de Samuel Xavier se unió a las quejas en las redes sociales

En contraste, Fluminense, respaldado por el apoyo incondicional de sus seguidores y las familias de los jugadores, espera lograr una actuación que sorprenda al mundo del fútbol. Con el liderazgo de su técnico Fernando Diniz, el equipo brasileño confía en sus fortalezas y en su estilo de juego para presentar un desafío al equipo de Pep, que el actual entrenador de Brasil alabó al catalogarlo como uno de los mejores entrenadores en la historia del deporte.