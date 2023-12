Andrés Ibarra y Mauricio Macri defendieron el fallo de la Justicia sobre las elecciones en Boca Juniors: “Metieron 13 mil socios truchos”

El candidato a presidente sostuvo que los 13 mil socios fueron pasado a activos irregularmente

El domingo Boca Juniors celebrará las elecciones que enfrentará a la lista de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal con la de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. En medio de varios idas y vueltas con respecto a la fecha y el padrón, la Justicia se expidió este viernes designando a un veedor para controlar que los 13.364 socios que según la oposición pasaron de adherentes a activos de forma irregular voten en mesas separadas. En este sentido, la fórmula opositora se expresó conforme con esta medida.

“Estamos viendo esto con mucha alegría y confianza, notamos mucha euforia de mucha gente que va a venir a votar y es clave para el futuro de Boca Juniors”, sostuvo el candidato a presidente Ibarra en diálogo con TyC Sports. “Es la evolución natural de algo que se planteó y se corroboró”, sostuvo en referencia al traspaso de estos socios observados: “Está bien que haya pasado esto. Ahora es simplemente una cuestión de cumplimiento del oficialismo de Boca”.

Por su parte, Mauricio Macri se expresó en sintonía con su compañero de fórmula y anticipó que esto permitirá saber si estos hinchas incluidos en el padrón influyen en las elecciones: “Acá se descubrió que metieron 13 mil truchos que no pueden estar, y ahora la jueza dijo que voten separado, bueno, si salen lo mismo en esas urnas que en las otras, habrá sido una mala presunción, pero si confirmamos que en esas urnas ellos tienen un montón de votos más que nosotros, se demostrará que esta gente no podía votar”. Sobre esto, continuó: “Si en ese grupo está el famoso 95-5 del cual habla Riquelme todo el tiempo y en el resto es una elección mucho mas pareja, estaremos frente a un fraude que han hecho ellos”.

Cabe recordar que Román sostuvo en varias ocasiones que, según su análisis, ganará las elecciones con un margen de 95-5 en los comicios. Fue por eso que Macri le exigió que sacara del padrón a estos socios que están bajo la mira: “Si tenés el culo limpio y vas ganando 95-5 sacá a esos 13 mil que pusiste y que no deberían ser socios efectivos porque saltearon los derechos de los otros adherentes. Pero no los sacó, ¿por qué? porque se vé que no está tan convencido del 95-5 y no tiene el culo limpio”.

Además, fue muy crítico de la gestión actual y acusó al ex futbolista de ponerse “por encima” del club, al tiempo que denunció que él y su hermano son los que deciden los destinos de la institución: “Venimos a terminar con esta oscuridad con la que se maneja Boca”.

Es importante destacar que desde el oficialismo apelaron este fallo de la jueza Abrevaya, aunque difícilmente la Cámara se expida antes del domingo. A su vez, el club emitió un comunicado con una ferviente crítica al accionar de la Justicia: “La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza, dentro del último día hábil antes de las elecciones, solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección, causando temor y que los socios no vayan a votar. Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del club como sea, esté por encima de la ley, del estatuto del club y de todos los socios”.