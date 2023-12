Elecciones en Boca Juniors: la Justicia falló a favor de la oposición y los 13.000 socios observados votarán de manera diferenciada

Las elecciones en Boca Juniors se celebrarán este domingo

Este viernes la Justicia se expidió tras la última presentación de la lista opositora en las elecciones de Boca Juniors y dio lugar al pedido de que los 13 mil socios que están observados por haber pasado de adherentes a activos en 2021 participen de los comicios de manera diferenciada al resto. Además, se designó un veedor que deberá controlar que la elección se lleve adelante bajo estas condiciones.

El jueves, Andrés Ibarra y Mauricio Macri realizaron un reclamo en la Justicia para que los 13.364 socios objetados voten por separado y las urnas se abran sólo si la diferencia con el oficialismo, que propone a Juan Román Riquelme como presidente, es menos menor a esa cifra.

En la resolución de la jueza Abrevaya se indica: “La labor del veedor informante consistirá en disponer que las mesas identificadas, según denuncia del reclamante en autos, como activos de la 148 a la 171 inclusive y de ACTIVAS de la 217 a la 223 inclusive y del interior de la 278 a la 285 inclusive, siempre que correspondan a los períodos de 1 de agosto a 30 de noviembre de 2021, como fecha de ingreso a socio activo pleno, cualquiera sea el origen, voten con total normalidad pero ubicados en mesas en un sector separado del resto, para poder realizar, una vez terminado el horario de votación, un escrutinio separado e independiente de dichas mesas, con un conteo de votos que será paralelo al de las restantes mesas, pero separado, debiendo obtener un total de sufragios por las mesas generales y otro por las que se detallan previamente”.

De esta manera, si bien el resultado obtenido en dichas mesas se suma al conteo general, quedará como material susceptible para impugnar la elección si la causa de fondo prospera. En esa causa la lista opositora argumenta que esos socios, que según su número son 13.364, fueron pasados adrede e irregularmente para favorecer a Juan Román Riquelme.

El fallo salió al cierre de la jornada de Tribunales pero inmediatamente el club apeló la medida a la Cámara Civil, que ya intervino revocando la anterior cautelar, la que suspendía las elecciones. Ahora será otra vez la Sala E la que defina si esta decisión de la magistrada Abrevaya es correcta o la anula nuevamente. Si toma este último camino, votan todos juntos y acá no ha pasado nada. Si confirma la resolución de la jueza, se vota en mesas separadas y si bien se consagra presidente al que gane, si el resultado no es el que la oposición desea, puede utilizar el recurso para impugnar las elecciones.

¿Cuál es la hipótesis del tándem Macri-Ibarra? Que en las mesas generales habrá un resultado parejo pero en las que contienen a esos 13.364 socios ganará Riquelme por escándalo. Y ahí se confirmará lo que ellos presentaron. El club dice que esto no es así. Primero argumenta que los socios con derecho a voto que pasaron de adherentes a activos en esa época son sólo 3784. Y después que no fueron incluidos para favorecer a nadie en especial sino por derecho propio y porque el Estatuto le da a la comisión directiva la facultad de pasar a quién quiera mientras haya lugar, argumento que fue avalado por la Cámara el lunes pasado. Igual habrá que ver en principio cuantos de los socios observados van a votar para saber si inciden o no en el resultado final. Las mesas que están en la mira son las de socios activos 148 a 171, la de activas de 217 a 223 y del interior de 278 a 275 inclusive.

¿Por qué la jueza Abrevaya insiste en otorgar una cautelar cuando la Cámara ya le revocó la anterior con durísimos argumentos en su contra, diciendo que paró una elección sólo con una hipótesis de fraude de la cuál no presentó prueba alguna y asegurando que los usos y costumbres de Boca admiten que se pase discrecionalmente socios de una categoría a otra sin que esto configure un delito?. Bueno, la magistrada se basa en sus íntimas convicciones asegurando que si bien no tiene certeza, si el día de mañana la investigación concluye que es cierto lo que dice la oposición le habrá cercenado su derecho a una elección limpia. Y agrega que si no pudo comprobar la denuncia de Ibarra-Macri fue por la falta de colaboración del club que jamás le entregó los padrones ni toda la información requerida. Boca Juniors responde que nunca le pidieron nada, simplemente fue un perito al club en un allanamiento y se llevó lo que quiso y la magistrada si bien admite esta situación, agrega que el club igual debería haber presentado todo por propia voluntad.

La Cámara debería definir a más tardar mañana mismo para que la medida no quede abstracta. Se verá qué hace aunque el antecedente inmediato parece obrar en favor del oficialismo. Si revoca, votan todos como si acá no hubiera pasado nada. Si confirma, votan todos también, pero los observados en una mesa separada y bajo la mirada de un veedor judicial ya designado: Silvio Freschi. Y según el resultado que arrojen las urnas, si bien se consagrará un presidente, que éste tenga pleno poder durante todo el mandato dependerá de lo que la propia Justicia dictamine sobre el fondo del asunto que trata sobre si hay socios pasados en forma irregular para favorecer al ídolo o si nada de esto ocurrió y simplemente se trató de un recurso para embarrar la cancha y poner un manto de dudas sobre una legítima victoria electoral.

Vale recordar que el acto eleccionario estaba previsto para el domingo 3 de diciembre, pero la presentación de la oposición sembró la incertidumbre. En el medio, el oficialismo recusó a la jueza Abrevaya, a la que luego la Cámara ratificó en su rol, aunque habilitó las elecciones a pesar del reclamo de Ibarra, Macri y compañía. En su decisión, estableció que los socios objetados ya tienen su derecho adquirido hace más de un año y que su autenticidad no fue discutido en su momento.

Curiosamente, en la audiencia de conciliación que intentó rescatar las elecciones truncas del 3/12, el oficialismo había ofrecido un procedimiento similar al que ahora se llevará adelante, aunque con un número menor de socios (3.368 y no más de 13.000). Este nuevo fallo no impide la votación, pero le puede añadir un suspenso extra a la definición de quiénes serán las autoridades que conducirán los destinos de Boca hasta 2027.