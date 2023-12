Hizo un gol inolvidable en Colón, jugó en cuatro países y ahora es DT: la historia de Adrián Gorostidi, el padre de la nueva participante de GH

Adrián Gorostidi, ex jugador de Colón y el padre de una de las nuevas participantes de Gran Hermano

Uno de los realities más famosos del mundo, y que es un éxito garantizado en Argentina, comenzó una nueva edición. Por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro, 20 personas ingresaron a Gran Hermano, la casa más famosa del planeta. Justamente, una de las nuevas participantes está estrechamente vinculada al mundo del fútbol.

Catalina Gorostidi fue una de las mujeres que ingresaron al show de TV y fueron varios los que recordaron ese apellido. ¿Las razones? Una de las nuevas integrantes del reality es la hija de un ex futbolista conocido en el ambiente de la pelota como “El Loco”, que nació en uno de los clubes con mayor tradición del ascenso argentino y que quedó en la historia de Colón de Santa Fe por un gol inolvidable para sus hinchas.

Adrián Gorostidi es el papá de una de las nuevas caras de Gran Hermano. Nacido el 11 de febrero de 1973, el zurdo inició su carrera deportiva en Sportivo Italiano, para luego formar parte de Gimnasia de Jujuy en un momento crucial en la vuelta del club a Primera División. Pero su huella más memorable en el fútbol la dejó en el Sabalero: el ex delantero zurdo hizo historia al anotar el primer gol del equipo santafesino en un torneo internacional durante la Copa Conmebol de 1997, un tanto en un duelo ante la U de Chile, que los fanáticos nunca olvidarán.

Hace un tiempo, en una entrevista, Gorostidi recordó aquella conquista imborrable para los sabaleros. “El “enano de circo” que atajaba en la U de Chile, que era muy bueno, le atajó un penal a Saralegui y después yo desconté y así convertí el primer gol en esa Conmebol. Y nos clasificamos para la Libertadores, que en ese momento era un milagro que un equipo como Colón juegue la Libertadores. Yo la pasé lesionado porque me habían operado de ligamentos de la rodilla, pero el ambiente que se vivía en los estadios era totalmente diferente al del torneo local. Por eso digo que Colón se está transformando en un club copero”, recordó el Loco en una entrevista con el diario santafesino El Litoral.

Después de su etapa en Colón (1996-2002), la carrera de Gorostidi atravesó las fronteras del país. Se sumó a las filas de Universitario de Perú, y también atravesó otras experiencias extranjeras en Ecuador e Italia. En 2003 pasó por el Espoli del fútbol ecuatoriano y, luego de eso, se mudó al Calcio donde vistió las camisetas del Cosenza FC y Caratense, lugar de su retiro en 2008. Antes, en el fútbol argentino, jugó en Belgrano y Atlético Tucumán.

Catalina, la hija de Adrián Gorostidi, ex jugador de Colón (Telefe)

Cuando el ex delantero zurdo decidió colgar los botines, decidió empezar su camino como entrenador, experiencia que lo llevó a dirigir en equipos como Unión de Aconquija y Güemes de Santiago del Estero en los torneos Federales. Recientemente, en 2023, se convirtió en entrenador de Juventud Antoniana de Salta, posición que ocupó hasta octubre de este año, cuando se despidió en un complicado escenario deportivo para el conjunto salteño que, al final de la temporada, logró salvarse del descenso.

Como suele suceder con la vida de los futbolistas, su hija Catalina, que ahora estará en boca de todos por su participación en GH, nació en medio de su carrera. Esta doctora, que en su carta de presentación en el programa de TV contó que es médica pediatra y tiene a su cargo la jefatura de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe.

Ella nació en 1992, cuando todavía su papá era jugador de Italiano en el Ascenso. Durante su primera aparición en el ciclo televisivo, la joven se presentó y fue contundente en su mensaje: “Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”, dijo.

En relación a sus orígenes, Cata contó que por la carrera deportiva de su padre, siempre estuvo viajando de un lugar a otro. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva”, explicó.