Gran Hermano, en vivo: los detalles de la nueva edición y los testimonios de Alfa y Thiago

Walter Alfa Santiago fue otro de los grandes protagonistas de Gran Hermano 2022. Y pese a que se siente el ganador por más que no haya cerrado la puerta por última vez, no siente que haya tenido grandes cambios en su día a día: “Mi vida sigue siendo la misma, los amigos de toda la vida, las carreras de autos, los viajes a Miami. Lo que cambió es la exposición y que la gente me conozca”, le dice a Teleshow, antes de ingresar al estudio.