La sentencia de la máxima promesa de Brasil antes de enfrentar a la Argentina de Messi: “Soy más fan de Cristiano”

Endrick, la joya de Brasil de 17 años, en la sesión de entrenamientos de la selección verdeamarela (EFE/André Coelho)

El martes 21 de noviembre, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro se jugará una nueva edición del Superclásico de América entre Brasil y la Argentina por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El conjunto que dirige Fernando Diniz tendrá una importante baja por la lesión de Vinicius Junior, que le abre una posibilidad a la nueva joya, Endrick.

El delantero del Palmeiras de tan solo 17 años, quien superó a Ronaldo Nazario al quedar cuarto en la lista de futbolistas más jovenes en debutar en la selección brasileña luego de ingresar al minuto 81 ante Colombia, dio una conferencia de prensa previa al choque frente a los campeones del mundo y no ocultó su admiración por Lionel Messi, a quien podría enfrentar en el campo.

El futuro jugador del Real Madrid se mostró ilusionado con poder jugar por primera vez como titular en la selección pentacampeona y destacó el respeto que tiene por el ganador del Balón de Oro, pese a que para él hay otros ídolos por delante en preferencia. “Messi es fenomenal, es el mejor del mundo hoy y poder jugar contra él, verlo de cerca, será una experiencia maravillosa”, afirmó Endrick ante los medios.

El joven talento aclaró luego que, más allá de la admiración por Messi, los mejores jugadores de la historia y de los cuales se siente fanático son su compatriota Pelé (con quien muchos lo comparan) y el portugués Cristiano Ronaldo. “Pelé sigue siendo único y creo que nadie va a llegar cerca de lo que él hizo. Doy gracias a Dios de que existió y que pude ver sus videos”, dijo.

Endrick dialoga con Fernando Diniz, entrenador de la selección de Brasil, en el entrenamiento del equipo (REUTERS/Ricardo Moraes)

Sobre el crack argentino de 36 años, Endrick reiteró: “Solo quiero disfrutar el momento de jugar contra él, estar en el mismo estadio, una persona que solo vi en los videojuegos. Pero soy más fan de Cristiano Ronaldo y Guilherme (compañero) solía bromear conmigo diciendo que Messi era el mejor”, agregó.

Por otro lado, Endrick dejó en claro que que no sabe si será titular frente a Argentina y que respetará las decisiones del entrenador, Fernando Diniz, quien ha dicho que prefiere llevar con “calma y cuidado” al atacante que se sumará al Real Madrid a mediados de 2024, cuando cumpla 18 años. “Lo que me importa es que el equipo gane y, si me toca jugar, quiero ayudar”, afirmó el jugador que reemplazo a Raphinha a falta de diez minutos en el duelo frente a Colombia en Barranquilla.

Por otra parte, al jugador al que señalan como la esperanza de Brasil hizo en hincapié en el trabajo mental para soportar las presiones y críticas del entorno: “Fue un comienzo de año muy difícil, tenía 16 años y era un chico al que le gustaba ver cosas, ver a la gente hablando de mí. Sólo vi gente criticándome, sólo quería demostrar todo lo que valía. Esto me hizo sentir mal”.

“Después de cumplir los 17 cambié de opinión. Simplemente estoy feliz con mi cabeza, ya no me importan las críticas, no me importa nada. Lo que más importa es mi felicidad y la de mi familia, y la de las personas reales que me llaman”, cerró. El martes podría dar un nuevo paso en su carrera al enfrentar al seleccionado de Lionel Scaloni en el mítico Maracaná.