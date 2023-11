La desafiante respuesta de Felipe Melo a Juan Simón tras el título de Fluminense y el mensaje a Valentín Barco: “Habla demasiado”

Sin dudas que fue uno de los personajes más particulares de la final de Copa Libertadores que arruinó la ilusión de la séptima de Boca Juniors y le dio el primer trofeo de este tipo de Fluminense en su historia. Felipe Melo, con su personalidad avasallante, se hizo notar dentro y fuera de la cancha. Desde el llanto en el himno, pasando por la lesión que lo marginó del partido en el complemento, llegando hasta las declaraciones resonantes tras el festejo.

El defensor brasileño de 40 años, reconocido fanático del Xeneize, dio una serie de entrevistas a la edición argentina del canal ESPN y tuvo un momento singular con el ex marcador central subcampeón del mundo con Argentina, Juan Simón, que en la previa no había podido esconder su emoción al escuchar a los fanáticos de Boca en las tribunas del Maracaná.

“Creo que hoy no se vio la mejor versión de Fluminense, ¿eso se debió a que se respetó mucho a Boca o porque los partidos finales se juegan en forma distinta?”, le planteó el ex futbolista devenido en comentarista televisivo.

Melo salió Rápidamente al cruce: “No, no... Hoy se vio la mejor versión de Fluminense, porque ganó. Los partidos decisivos no se juega, se ganan. Nosotros hemos ganado, diferente en 2008 que tenían un equipazo y no ganaron. Hoy toda la gente, todo el mundo, ha visto la mejor versión de Fluminense porque las finales se ganan, no se juegan”.

El referente del Flu también apuntó contra Valentín Barco, el lateral de 19 años, quien en la previa había dicho: “Va a ser todo de Boca, van a copar todo, pero como ya estamos acostumbrados”.

En diálogo con ESPN no olvidó esas palabras del juvenil: “Barco habló de nosotros vamos a copar todo, todo es Boca, todo es Boca. Es un chico con muchísima calidad, lo he dicho después del partido que tiene mucho, va a ganar mucho porque tiene mucha calidad, pero quizás por ser un chico todavía habla demasiado. Hemos demostrado que aquí, en nuestra caso, no es vamos a copar, tiene a Fluminense del otro lado, que tiene grandísimos jugadores y una hinchada maravillosa. Todo el cariño y el respeto por Boca, después del partido saludé a cada jugador porque es un equipazo, y es el equipo más grande que hay en Argentina, y quizás de los más grandes del continente”.

Cuando le preguntaron si le habían caído mal las declaraciones aclaró: “No, no cayeron mal, es normal, son chicos y los chicos hablan. Yo también cuando era chico hablaba demasiado, es normal, va a aprender. Cavani no habló lo mismo, que tiene ya experiencia, aquí también ha tenido algún chico del Fluminense que ha dicho vamos a ganar. Hay que tener tranquilidad y humildad. No es falta de humildad, es joven, falta madurez, es normal. No cayó mal, hablé con él después, es un chico fantástico que tiene mucho para ganar, pero hoy ganó Fluminense por fortuna”.

El referente brasileño volvió a dejar en claro su cariño incondicional por Boca, a pesar que nunca jugó en el club: “Nosotros tuvimos hambre de victoria, nacemos con esa hambre. Fue una de las Libertadores más difíciles de los últimos años. Jugamos contra las gallinas de River, aquí creo que puedo decir gallina, en Argentina no podía. Hemos jugado contra Argentinos Juniors que ya ganó la Libertadores, Olimpia de Paraguay, Internacional de Porto Alegre y el último partido contra Boca, que es el equipo más grande de Argentina y quizás del continente. Difícil, pero estamos muy contentos. Fluminense merecía tener un trofeo como este en la historia”.

Cuando salió lesionado fue aplaudido por algunos fanáticos argentinos que estaban en las tribunas: “Creo que el respeto es mutuo. Respeto muchísimo a la hinchada de Boca, amo el Mundo Boca, no tengo vergüenza en decirlo. En Argentina soy hincha de Boca, siempre que juega Boca cuando no es contra Fluminense soy hincha de Boca. Para mí fue un partido especial y tuve que tener cuidado con mi corazón, con la emoción, jugar con un equipo que te gusta es siempre muy difícil. Igual que cuando juego contra Palmeiras, que es un equipo que amo mucho. Estoy muy contento, porque pude sentir un poquito el cariño de la hinchada de Boca”.

Al mismo tiempo, también afirmó que mantuvo un contacto con Juan Román Riquelme, vice del Xeneize, durante la previa: “Hablé por WhatsApp hace unos días, pero no me pude encontrar con él. Es un ídolo, es un hombre al que tuve la fortuna y el privilegio de jugar contra él cuando estaba en Villarreal y yo en Racing Santander”.

* El llanto de Felipe Melo en el himno durante la previa del partido