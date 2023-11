Del llanto en el himno a la lesión que lo sacó de la cancha: el partido de Felipe Melo en Fluminense-Boca Juniors

No era un partido más para Felipe Melo. El referente de Fluminense llegó con lo justo al partido ya que venía de algunos problemas musculares en el último mes y pese a todo hizo el esfuerzo para ser titular ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

Ya desde antes de que arranque el partido, al mediocampista devenido en zaguero se lo vio emocionado hasta las lágrimas durante el himno de Brasil. Sin dudas, el más conmocionado de los jugadores del cuadro tricolor.

Te puede interesar: La encendida arenga del plantel de Boca Juniors antes de salir al Maracaná para la final de la Libertadores ante Fluminense: “¡90 minutos más!”

Durante el partido, se lo vio muy aguerrido, ganándole el duelo a Miguel Merentiel con su marca y además protagonizó un reclamo arduo al árbitro después de una infracción que recibió por la espalda del uruguayo y que no fue convalidada.

Luego, en el complemento a los cinco minutos se arrojó al suelo, agotado y con dolores musculares. Evidentemente sus 40 años le pasaron factura y tuvo entonces que pedir el cambio de inmediato. En la transmisión oficial lo mostraron poco después, sentado en el banco, con hielo en la pierna izquierda por lo que evidentemente tenía una contractura.

*El momento de la lesión de Felipe Melo

Te puede interesar: Boca Juniors partió rumbo a Río de Janeiro a buscar la séptima Copa Libertadores: el último pedido de los hinchas al equipo

Curiosamente, Melo siempre ha mostrado su cariño por el Xeneize. “Boca es una pasión que tengo desde pequeño. He visto muchos jugadores que me encantaban que jugaron en Boca. Por la mítica Bombonera, por la hinchada de Boca. Boca es una pasión de pequeño. Yo vi jugar a Riquelme, después jugué contra él en Villarreal. Después no hace falta hablar de Maradona. Después Schiavi, que pegaba unas patadas de abajo arriba así... que me encantaba”, mencionó Melo en una entrevista realizada hace unos años.

Incluso, en varias ocasiones se especuló con su posible arribo al club de la Ribera, aunque finalmente nunca se concretaron esos rumores. En 2022, sin ir más lejos, había reconocido sus ganas de vestir los colores azul y amarillo: “Tengo contrato hasta diciembre y después veremos. Boca me encanta, desde pequeño me gustó. En la Argentina soy hincha de Boca. Cuando me retire me gustaría ir a ver un partido, pero no en el palco, sino con la gente, eso me da ilusión. Para mí es una de las mejores hinchadas del mundo. Es un club que te hace enamorar”.

“Tengo ganas de ir a la cancha de Boca, estar con La 12. Román me mandó dos camisetas de Boca. Tuve la ocasión de jugar en el fútbol argentino, pero no llegó ninguna oferta”, declaró en aquella charla con D-Sports Radio.