Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Fernando Burlando cierra los alegatos y adelantó que pedirá penas altas

El abogado de Dalma y Gianinna será el último en exponer ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro. Antes lo hará Pablo Jurado, letrado que representa a las hermanas de Diego

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Adrián Escandar
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El juicio por la muerte de Maradona continúa este miércoles con la última audiencia de alegatos de la parte acusadora. Expondrán ante los jueces los abogados Pablo Jurado, que representa a las hermanas de Diego, y Fernando Burlando, que lo hará por Dalma y Gianinna.

La audiencia se desarrolla en un contexto de incomodidad luego de que ayer Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados que llegó al debate como uno de los principales señalados por el fallecimiento del Diez.

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A las hijas mayores del ex DT, sin embargo, no les gustó su alegato y lo cuestionaron duramente en redes sociales. En este sentido, dijeron que su postura será explicada en detalle por Burlando en su alegato, que adelantaron que será duro.

Hasta ahora, el neurocirujano Leopoldo Luque acumula pedidos de pena de prisión de hasta 16 años y Agustina Cosachov y Nancy Forlini hasta 10.

Pedro Di Spagna, el médico clínico, es el único que recibió ya cuatro pedidos de absolución por parte de los acusadores.

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