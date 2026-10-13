No Man’s Sky llega a iOS con prueba gratis y más de 40 actualizaciones

No Man’s Sky, de Hello Games.

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Hello Games anunció que No Man’s Sky llegará a iPhone y iPad el 28 de octubre, con una prueba gratuita que permitirá jugar el comienzo de la aventura. Quienes quieran continuar podrán realizar un único pago para desbloquear el contenido publicado durante los diez años de vida del juego, aunque el estudio todavía no informó el precio.

Contenido completo con dos ausencias

La adaptación para iOS incluirá más de 40 actualizaciones importantes lanzadas desde el estreno original de 2016. La lista abarca desde Foundation, Pathfinder y Atlas Rises hasta expansiones recientes como Voyagers, Remnant, Xeno Arena, The Swarm y Cosmos, correspondiente a la versión 7.0.

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Sean Murray, cofundador y director del juego, remarcó que no se trata de una edición reducida para teléfonos. El objetivo fue trasladar la experiencia de exploración y supervivencia espacial a los dispositivos móviles de Apple, manteniendo los planetas generados de manera procedural, las naves, la construcción de bases, los vehículos y los sistemas incorporados durante una década de actualizaciones.

La generación procedural significa que el dispositivo crea terrenos, criaturas y otros elementos mediante algoritmos mientras el jugador avanza, en lugar de guardar cada planeta como un escenario terminado. Este sistema permite que la descarga ocupe menos de 5 GB, pese a la cantidad de lugares disponibles para explorar.

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La edición inicial tendrá dos ausencias frente a las versiones más completas de PC y consolas: no contará con multijugador ni con asentamientos. Es la misma situación que atravesó el lanzamiento para Nintendo Switch, donde Hello Games fue incorporando funciones según las solicitudes de los jugadores. El estudio explicó que el futuro soporte de iOS dependerá de la respuesta del público y de la cantidad de usuarios.

Cosmos, publicada el 9 de septiembre, estará incluida desde el estreno. Esa actualización incorporó estaciones construibles, cinturones de asteroides y bases orbitales. Su presencia permite que el port móvil llegue al día con el contenido reciente, aunque las limitaciones en las funciones sociales separan a esta versión de las disponibles en otras plataformas.

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Requisitos, descarga y controles

No Man’s Sky funcionará a partir del iPhone 11 y del iPad Air de tercera generación, ambos lanzados en 2019. Esto amplía la compatibilidad más allá de los modelos recientes, una diferencia relevante frente a otros juegos adaptados desde PC y consolas que requieren procesadores móviles de las últimas generaciones.

Hello Games también trabajó sobre el consumo de batería y la temperatura del dispositivo para permitir sesiones prolongadas. El estudio todavía no publicó mediciones concretas de autonomía ni detalló si el rendimiento, la resolución o la calidad gráfica cambiarán entre los equipos compatibles.

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Los controles táctiles fueron diseñados desde cero para esta edición. La interfaz debe cubrir acciones muy diferentes: exploración a pie, vuelo de naves, manejo de vehículos, uso de mechs, cámaras en primera y tercera persona, administración del inventario y fabricación de objetos.

Los usuarios que prefieran controles físicos podrán conectar un joystick. La versión también permitirá transmitir la imagen a un televisor y, en iPad, jugar con mouse y teclado. Estas alternativas buscan acercar el manejo a las ediciones de escritorio y consolas, especialmente durante el vuelo o al gestionar inventarios extensos.

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La descarga se realizará directamente desde la App Store. Hello Games no anunció una versión para Android ni indicó si trabaja en una adaptación para teléfonos y tabletas con ese sistema operativo.

No Man’s Sky, de Hello Games.

Preventa, precio y plataformas disponibles

La preventa abrirá el 12 de octubre como parte de la Indie Games Week de Apple. La prueba gratuita estará disponible desde el lanzamiento, el 28 de octubre, y cubrirá la parte inicial. Para acceder al resto habrá que efectuar un solo pago, sin que las fuentes especifiquen compras separadas para cada actualización.

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El precio de la versión completa todavía no fue comunicado. Su valor debería aparecer en la ficha regional de la App Store cuando se habilite la preventa, por lo que podrá variar según el país, la moneda local y los impuestos aplicados por cada tienda.

Actualmente, No Man’s Sky está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Hello Games tampoco confirmó si la edición de iOS tendrá progreso cruzado con esas plataformas, una función que permitiría continuar una misma partida en diferentes dispositivos.

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El estreno móvil queda fijado para el 28 de octubre, con descarga inferior a 5 GB, compatibilidad desde iPhone 11 y iPad Air de tercera generación, y acceso gratuito al tramo inicial.