Juan Simón se emocionó al aire cuando escuchó el aliento de la hinchada de Boca Juniors en el Maracaná: “No me enfoques”

El histórico traslado de fanáticos de Boca Juniors a Río de Janeiro para ir en busca de la séptima Copa Libertadores con el fin de igualar la línea de Independiente conmovió a propios y extraños. A aquellos que nunca vieron de cerca la pasión Xeneize y a esos que la palparon desde pequeños. Uno de este último grupo fue el ex futbolista Juan Simón, quien no pudo ocultar su emoción en plena transmisión de la previa del partido.

Sus compañeros Martín Souto y Morena Beltrán le dieron paso durante la previa de ESPN, pero el ex defensor no pudo hablar. “Lo tenemos a Juan Simón arriba. Juan, ¿qué te pasó cuando escuchaste a la gente de Boca ahora sí por primera vez cantando fuerte?”, le planteó Souto. “Es muy fuerte, es muy muy fuerte, no me enfoques por favor. Es emocionante, es emocionante”, repitió con la voz entrecortada mientras la cámara mostraba a la marea de Boca que arribó al Maracaná. “¡Se emocionó Simón!”, aclaró Beltrán. “¡Qué locura! A ver, si alguno no lo sabe, Juan Simón es rosarino, surgió de las divisiones inferiores de Newell’s. Llegó a Boca, no me dejes mentir Juan, calculo aproximadamente, llegó con 28 años a Boca”, le dio contexto Souto al ex futbolista hoy devenido en comentarista.

Todavía visiblemente emocionado, Juan Simón protagonizó una parte de la previa con Gustavo López, Oscar Córdoba, Mariano Closs y Diego Latorre. Allí, el relator le contó que había visto dos partidos de Europa durante la mañana donde habían anotado los goles jugadores que llevaron la camiseta número 7. Allí Simón relató: “Hoy me llegó algo superior, el 4 de noviembre, cuando Valentini jugaba en séptima, hizo un gol de cabeza. ¡7 y 4 de noviembre...!”, planteó sobre la cábala de los fanáticos Xeneizes con ese número. Minutos más tarde, mientras hablaba uno de sus compañeros, la televisación oficial mostró el vestuario de Fluminense y se pudo ver la camiseta número 7 del elenco brasileño: “¡La gente de la transmisión lo hace a propósito! Te pone la camiseta de André, que juega con el 7″.

En su Instagram personal el ex jugador ya había mostrado su emoción: “Que mañana sea por ustedes, pero sobre todo por la gente”, escribió mostrando un video del banderazo del viernes en Río de Janeiro. Luego compartió otra storie con la foto de la Copa Libertadores en el Maracaná: “Que sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que gane Boca”.

El posteo de Juan Simón en Instagram

Simón, de 63 años, se inició en Newell’s y luego emigró al fútbol francés para jugar en Mónaco y Racing Estrasburgo. Arribó a Boca en 1988 y permaneció hasta el 94, pero forjó un amor incondicional por esa camiseta. Allí estaba cuando fue parte del plantel subcampeón del mundo de Argentina durante el Mundial de Italia 90. Años más tarde, ya retirado, fue manager durante unos años del Xeneize.