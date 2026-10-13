La influencer Gracie Bon financia ayuda humanitaria para familias afectadas por el terremoto en Panamá

"Para las cosas buenas guardan silencio": Gracie Bon enfrentó a sus detractores tras la difusión de sus fotos en las zonas afectadas (Cortesía: Gracie Bon).

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Tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió intensamente a Panamá el pasado viernes 9 de octubre, la respuesta humanitaria y la movilización social han tomado diferentes formas en el país digital y físico.

En medio de un panorama devastador que dejó a cientos de familias con viviendas destruidas, fallas severas en el suministro de agua potable y pérdidas materiales incalculables, especialmente en las regiones del suroeste panameño, la reconocida influencer, modelo curvy y creadora de contenido Gracie Bon decidió actuar de forma directa para aliviar la crisis de los damnificados.

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Gracie Bon, nacida el 4 de febrero de 1997, en Panamá ha consolidado un impacto masivo en las plataformas digitales gracias a su mensaje constante de body positive e inclusión.

Sin embargo, frente a la emergencia nacional causada por el potente movimiento telúrico, la influencer prefirió trasladar su capacidad de convocatoria e inversión económica hacia el trabajo de campo de manera personal.

Sensibilizada por la fragilidad de la vida y el impacto devastador del desastre natural, Gracie Bon acudió personalmente a adquirir cuantiosos cargamentos de suministros utilizando de forma íntegra sus propios recursos económicos.

La creadora de contenido no solicitó apoyo financiero externo ni realizó alianzas monetizadas; compró grandes cantidades de alimentos no perecederos, agua potable y artículos esenciales para acudir directamente a las zonas más golpeadas por el sismo.

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El propósito principal de esta iniciativa fue brindar un alivio inmediato a las comunidades que quedaron incomunicadas o desprovistas de servicios básicos tras el colapso de las infraestructuras.

La panameña expresó que su meta prioritaria era permitir que las familias damnificadas pudieran tener asegurada la comida y el agua, reduciendo así la angustia diaria mientras enfrentan la pérdida de sus hogares.

La reconocida figura del movimiento body positive no solo financió cargamentos de víveres e insumos básicos para los afectados, sino que se comprometió a reconstruir casas con sus propios recursos.

La controversia por las fotografías entre escombros y la estrategia de alcance en redes

A pesar de la entrega de donaciones y el impacto positivo en las comunidades afectadas, la publicación de las imágenes generó una intensa oleada de debates y críticas en plataformas digitales.

Diversos usuarios e internautas calificaron las capturas fotográficas como una simple “sesión de fotos posada” entre las ruinas y cuestionaron la pertinencia de aparecer en primer plano mientras los damnificados enfrentaban la pérdida de sus patrimonios.

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Frente a la lluvia de cuestionamientos y comentarios hirientes, Gracie Bon respondió de manera contundente para explicar el motivo técnico e intencional detrás de sus publicaciones, tales como:

El uso deliberado del algoritmo a favor de la causa:

Contraste de alcance entre contenidos: Denunció que el público suele guardar silencio ante las acciones de ayuda genuina, pero acude masivamente a juzgar a través de un teclado.

Transparencia y rechazo a la doble moral: Gracie aclaró enfáticamente en sus historias de Instagram que no está monetizando un solo centavo de esta labor ni buscando fines políticos. Defendió su derecho a mostrar sus obras benéficas cuestionando por qué debería ocultar la ayuda social si comparte abiertamente otros aspectos de su vida como bailes o viajes.

La creadora de contenido defendió la publicación de una imagen de su visita a las zonas afectadas de Panamá.

Tras el terremoto, la respuesta comunitaria en el ámbito digital se tradujo en diversas jornadas de apoyo. A la iniciativa individual de la creadora de contenido Gracie Bon se unieron otros influencers, artistas y figuras públicas panameñas.

Personajes como Yemil, Yaneth Marín, Rafe Lucado y miembros del equipo de Rataarmy organizaron compras masivas de agua potable, alimentos secos y artículos de primera necesidad.

Estos insumos fueron trasladados en vehículos de carga hacia los centros de acopio principales, como el habilitado en el Parque Omar en la Ciudad de Panamá y puntos de recolección en regiones como La Chorrera y Las Tablas, para ser distribuidos entre las más de 400 familias que registraron afectaciones en sus viviendas.

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