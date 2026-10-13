‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

Squadron 42 presenta su tráiler.

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Cloud Imperium Games publicó la página de Squadron 42 en Steam, donde los jugadores ya pueden agregarlo a su lista de deseados, y acompañó la novedad con un tráiler que combina gameplay y escenas cinematográficas. La campaña para un jugador ambientada en Star Citizen mantiene su lanzamiento para el segundo trimestre de 2027, entre abril y junio, después de más de una década de desarrollo y varios retrasos.

Una campaña centrada en historia y combate

Squadron 42 propone una aventura espacial narrativa que alternará combates entre naves, tiroteos en primera persona, infiltración y exploración. El jugador controlará a un joven recluta de la Armada que vive y trabaja a bordo de una gran nave militar, acompañado por una tripulación con peso directo en la historia.

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El nuevo adelanto muestra enfrentamientos espaciales, recorridos a pie y secuencias generadas para presentar a los personajes. También incluye menús de personalización de naves y escenarios que van desde cazas y naves capitales hasta estaciones espaciales, puestos fronterizos y zonas de guerra.

El proyecto utiliza StarEngine, el motor gráfico propio del estudio. Un motor es el conjunto de herramientas que procesa elementos como gráficos, físicas, animaciones e iluminación. Cloud Imperium Games busca que el paso entre las escenas narrativas y la acción controlada por el jugador ocurra sin cortes notorios.

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La página de Steam todavía no incluye un día concreto de lanzamiento ni habilita una reserva. Su principal función actual es permitir que los usuarios sigan el juego mediante la lista de deseados, mientras el estudio conserva la ventana general anunciada para 2027.

El reparto y la guerra del año 2945

La historia transcurrirá en 2945, cuando el Imperio Unido de la Tierra enfrenta ataques de fuerzas alienígenas y organizaciones criminales. El protagonista terminará involucrado en una guerra galáctica y deberá cumplir misiones junto a otros integrantes de la Armada. Según la descripción difundida por el estudio, las decisiones podrán afectar su reputación, rango y legado.

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Uno de los elementos centrales de la producción es su reparto. Gary Oldman interpreta al almirante Ernst Bishop, mientras Mark Hamill encarna al teniente comandante Steve Old Man Colton. Henry Cavill aparece como Ryan Enright y Mark Strong asume el papel del capitán Thomas Wade.

El elenco también incluye a Gillian Anderson como la capitana Rachel MacLaren, Andy Serkis como Thul’Oqquray y Ben Mendelsohn, entre otros actores. Sus interpretaciones fueron registradas mediante captura de movimiento, una técnica que traslada los gestos y movimientos físicos de una persona a un personaje digital. El objetivo es integrar esas actuaciones tanto en las cinemáticas como durante las secciones jugables.

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Aunque comparte su ambientación con Star Citizen, Squadron 42 está diseñado como una experiencia individual centrada en una campaña con estructura narrativa. Esa diferencia lo separa del componente multijugador y persistente que Cloud Imperium Games continúa desarrollando en paralelo.

Star Citizen: Squadron 42

Una fecha bajo el peso de los retrasos

Squadron 42 fue anunciado originalmente en 2012. Desde entonces atravesó cambios de calendario, retrasos y varias fechas de lanzamiento incumplidas. La llegada de su ficha a la tienda de Valve representa un paso concreto hacia su distribución, pero la ausencia de una fecha exacta mantiene abierta la posibilidad de nuevos ajustes.

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La ventana del segundo trimestre de 2027 ya se conocía antes de la publicación del tráiler. Cloud Imperium Games la reiteró ahora junto con las nuevas imágenes, por lo que el anuncio no supone un adelanto del calendario. Si se cumple, el juego llegará entre abril y junio de ese año.

El estudio también invitó a un grupo reducido de creadores de contenido a probar un adelanto, aunque todavía no comunicó cuándo podrán compartir material o impresiones. El público ya había visto una demostración en directo durante la CitizenCon 2954, celebrada en 2024.

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Por ahora, la página de Steam y el nuevo tráiler son las novedades públicas más concretas del proyecto. Squadron 42 continúa previsto para PC durante el período comprendido entre abril y junio de 2027.