“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Agustín Canapino y la definición en la última vuelta de la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Martín, Mendoza

Guardar

Agustín Canapino protagonizó una maniobra decisiva en la última vuelta de la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional y se quedó con el triunfo en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza. El piloto de Arrecifes, al volante del Chevrolet Cruze del equipo Salvita Racing, marchaba cuarto a falta de una vuelta para el final y logró superar a tres rivales en una secuencia vertiginosa que selló su octava victoria del año en series clasificatorias, dentro de la décima fecha del campeonato.

El trámite de la serie tuvo como protagonistas principales a Jorge Barrio y Facundo Chapur, que disputaron la punta durante buena parte de la competencia tras la largada. Barrio había tomado la delantera con su Chevrolet Cruze y resistió el acecho constante de Chapur, al mando de un Honda Civic, en una pelea que se extendió sin pausas desde los primeros giros. Canapino, que había largado segundo, llegó a retroceder hasta la cuarta posición luego de ser superado tanto por Barrio como por Facundo Marques, con un Ford Focus.

PUBLICIDAD

El desenlace se concentró en la vuelta final, cuando Canapino encontró la oportunidad para iniciar su remontada. Después de la primera curva, intentó avanzar sobre Barrio y entabló con él una disputa directa que se extendió hasta el tercer sector del trazado. Fue en ese tramo donde el piloto de Arrecifes comenzó a delinear la estrategia que terminaría por darle la victoria.

Agustín aprovechó primero un espacio para superar a Marques y, acto seguido, capitalizó la tensión generada entre Barrio y Chapur, que continuaban peleando por la punta, para dejar atrás a ambos en una misma maniobra. “¡Para la historia!“, definió el relator Luciano Kinder la acción de Canapino. Esa secuencia le permitió cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar, un resultado que lucía impensado minutos antes del cierre de la prueba. Chapur debió conformarse con el segundo puesto, mientras que Barrio resultó tercero en el parcial.

PUBLICIDAD

“Fue una victoria totalmente inesperada”, reconoció Canapino en declaraciones a Campeones tras bajarse del auto. “Traté de ser lo más inteligente posible y conté con la dosis de suerte necesaria porque yo había quedado cuarto y herido por el choque de Chapur”, explicó el Titán de Arrecifes.

Agustín Canapino completa su magistral maniobra que le permitió saltar del cuarto puesto al primero en la última vuelta de la segunda serie de la Clase 3 del TN en San Martín (Crédito: Gentileza APAT)

Este tipo de lucha es común en el TN debido a las características de sus autos que no tienen cargas aerodinámicas y sus neumáticos son menos anchos que los de otras categorías. Estos matices hacen que los coches no tengan la mejor adherencia en pista, que vayan de costado en las curvas y provocan que sea más compleja su conducción al volante.

PUBLICIDAD

Mientras la serie quedó en manos de Canapino, la carrera principal de la décima fecha tuvo un desenlace distinto. Javier Merlo (VW Virtus) se quedó con el triunfo, escoltado por Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Julián Santero (VW Virtus), que completaron el podio de la prueba de fondo.

En esa competencia, Canapino terminó cuarto, resultado que le permitió llegar a los 299 puntos en la tabla general del campeonato y mantener el liderazgo de la categoría. Santero, que había subido al podio, alcanzó las 256 unidades y redujo la diferencia con el líder a 43 puntos, cuando restan solo dos fechas para el cierre de la temporada.

PUBLICIDAD

Chapur se mantiene en la tercera posición del campeonato con 231 puntos, a 68 del líder, mientras que Lambiris escaló hasta el cuarto lugar con 224 unidades tras su segundo puesto en Mendoza. Barrio completa el lote de los cinco primeros con 214 puntos.

El calendario del Turismo Nacional continuará el 1° de noviembre en el Autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos, antes de cerrar la temporada con el Gran Premio Coronación, que se disputará el 29 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro.