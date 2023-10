Los mensajes de Mbappé, Ronaldinho y el Kun Agüero a Messi tras el octavo Balón de Oro y la mención del astro sobre el PSG en conferencia

No fue una mera formalidad: todo el Teatro del Chatelet se puso de pie para ovacionar a Lionel Messi cuando le entregaron su octavo Balón de Oro. Se trató de una prueba más del respeto que se ganó en el mundo del deporte por su impactante carrera y la humildad que demuestra a cada paso. El delantero, de 36 años, priorizó los agradecimientos al hablar ante el público: se acordó de sus compañeros de la selección argentina, del Barcelona, del Inter Miami, de su familia y de sus contendientes Kylian Mbappé y Erling Haaland.

“No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”, subrayó. Su ex compañero en el PSG observó la velada desde la primera fila junto a Bernardo Silva y el noruego. No recibió ningún reconocimiento, pero aplaudió y acompañó la ceremonia, en la que incluso tuvo que revivir, en medio de la premiación a Dibu Martínez como mejor arquero, el mano a mano que el arquero le tapó a Randall Kolo Muani en el tiempo extra.

Kiki se estrechó en un abrazo con la Pulga en el inicio de la gala y después lo felicitó a través de sus redes sociales. “Felicidades Leo, por tu premio, te lo mereces”, escribió el ex Mónaco en una historia de Instagram. Los mensajes de respaldo al punta llovieron, de parte de la selección argentina, de Las Garzas, su actual hogar, y de colegas o compañeros.

El posteo de Mbappé

“Felicidades Leo Messi una vez más el mejor del mundo!!! Muy contento por ti mi hermano... Un fuerte abrazo”, le dedicó Ronaldinho en la red social X. El Kun Agüero también siguió desde cerca la gala y estuvo ocurrente a la hora del posteo. “Bueno, vamos a jugar”, escribió, apelando a una de las escenas más famosos que protagonizó desde que se volcó al mundo del Twitch.

Rodrigo de Paul y Enzo Fernández también vibraron con la ceremonia y se expresaron en las redes una vez confirmada la elección de Messi. “La locura de jugar a tu lado. Nos hacés disfrutar del deporte más lindo del mundo. Sos historia, mi capitán”, rubricó el ex Racing.

La dedicatoria del Kun Agüero

“El más grande de todos. Sin palabras, capitán”, lo reconoció el hombre del Chelsea, que se subió a un posteo de la selección argentina. “No sé si es el mejor Balón de Oro de mi carrera deportiva, pero sí es especial. Tuve la oportunidad de jugar en el mejor equipo de la historia (por el Barcelona). Y se dio que la Copa del Mundo, que también es especial y era la única que me faltaba”, opinó la Pulga en conferencia de prensa.

El feeling con Mbappé también se percibió en la charla del vencedor con los medios. “Con Kylian hablamos mucho, luchamos por los mismos objetivos durante dos años y mantenemos una relación normal, por eso nos saludamos y hablamos”, contó. Tampoco fue lapidario con París luego de su salida. “Si bien no fue como lo esperaba, disfruté de la ciudad. Mis hijos le agarraron cariño, no querían irse ni cambiar de colegio por los amigos. Es una ciudad espectacular”, ensalzó.

El posteo de Enzo Fernández

Ahora bien, la respuesta se modificó cuando le consultaron si presentaría el Balón de Oro en el Parque de los Príncipes. “No creo que la gente del PSG esté contenta con eso”, soltó. Al arribar a la gala fue ovacionado por el público que se agolpó en los alrededores del teatro. El grueso de los aficionados lo admira y valora. No obstante, el cortocircuito cuando se marchó fue con los ultras, que en ese momento vitoreaban a Mbappé, que los iba a saludar. Hoy la relación de los fanáticos más radicalizados con el galo también se cortó, como quedó claro el último fin de semana.