La increíble reacción de Speed, el famoso youtuber fanático de Cristiano Ronaldo, al ver ganador a Messi: su cruce con Dibu Martínez y Djokovic

Así reaccionó el streamer Speed cuando dieron a Messi como ganador del Balón de Oro

Lionel Messi lo hizo de nuevo; y Speed también. El capitán argentino obtuvo su octavo Balón de Oro que entrega la revista France Football al mejor jugador jugador del planeta; y el famoso youtuber fanático de Cristiano Ronaldo volvió a tener intervenciones notables que se volvieron viral.

Casi al mismo tiempo que se daba a conocer la noticia de que La Pulga superaba a Kylian Mbappé y Erling Haaland como el futbolista top mundial, Speed hacía de las suyas y se convertía en tendencia por su increíble reacción. Es más que conocido que uno de los streamer más reconocidos de los Estados Unidos es un fiel fanático de Cristiano Ronaldo. Por tal motivo, su presencia en la gala en el Teatro de Chatelet, frente al río Sena en París, no pasó desapercibida.

Speed primero tuvo una llamativa postura en el momento en el que Messi era elegido como ganador. “Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo...”, repetía una y otra vez, segundos antes del anuncio de David Beckham. “¡Qué!, ¡Qué!”, fue la sorpresa que se llevó Speed, pese a que el portugués no estaba entre los 30 máximos votados. De hecho, CR7 terminó en el puesto 829°. “No puede ser, otra vez Messi, no Ronaldo”, protestó.

Desopilante encuentro de Speed con Dibu Martínez

La reacción de Speed no finalizó ahí, ya que fue, involuntariamente, quien promovió a que todo el público se pusiera de pie y ovacionara a Lionel Messi por su nuevo galardón. Estas imágenes se volvieron virales y provocaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. “Así que por él se levantaron todos”, “¿Me estás diciendo que el aplauso de pie a Messi lo inició el mayor fanático de Cristiano Ronaldo?”, “¿En serio me estás diciendo que ese puso de pie a todo el mundo?”, destacaron algunos usuarios. “jajajaj Cómo ladra de la nada”, fue el mensaje de otro respecto de su particular “ladrido”.

Otro momento top del youtuber fue cuando se sorprendió al ver a Emiliano Martínez tras la gala de premiación. Con elogios al Dibu por su gran actuación en el Mundial de Qatar, hecho que lo llevó a ganar el premio Lev Yashin al Mejor Arquero, Speed tuvo un ida y vuelta muy divertido con el guardameta argentino quien le dejó en claro por qué “no hay chances” de que Cristiano sea mejor que Messi.

La broma de Djokovic a Speed que se volvió viral

Por último, Speed dialogó con Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, quien fingió ser un futbolista del Milan de Italia. El creador de contenidos estadounidense le siguió el juego y lo felicitó por su carrera en el calcio italiano.

Justamente, Nole le había brindado un gran elogio a Messi en la previa de la ceremonia. “Quiero que gane Messi. Mbappé y Haaland tuvieron una gran temporada, pero Messi es otro nivel. En momentos de mucha presión, Messi es uno de los mejores de la historia. Busca su mejor juego cuando es más importante. Es una leyenda”, afirmó el tenista en diálogo con ESPN.

Segundos después, en la mismísima alfombra roja, interrumpió una entrevista con el youtuber español Ibai Llanos para saludar y abrazar al capitán argentino, quien se hacía presente en la gala junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

El gesto de Djokovic con Lionel Messi en la alfombra roja

“Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. Lo quiero compartir con todos mis compañeros de la selección argentina. Este premio viene de la mano por lo que conseguí con la Selección”, comenzó Messi su discurso tras ser acreedor del galardón. “Hoy puedo estar gracias a mis compañeros. Vengo en representación de todos y hoy estamos acá con Lautaro (Martínez), Julián (Álvarez) y Dibu (Martínez). Esto es un regalo para todo el grupo, para el cuerpo técnico y toda la gente”, continúo.

La Pulga también reconoció a sus máximos competidores en esta gala, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian que tuvieron un año increíble. Tanto a nivel individual como colectivo. Erling tuvo un año increíble y de haber conseguido todo. Sé que ellos estarán acá en los próximos años haciéndose de este premio”. En tanto que hizo hincapié en los jóvenes que vienen empujando. “Veo a muchos acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante muchísimo tiempo por la calidad. Tuve la suerte de estar muchas noches en esta gala y los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca y vamos seguir muchos años más”.

Obviamente tuvo un párrafo especial para su familia: “Quiero agradecer a mi mujer y mis hijos. Por haber estado en toda mi carrera. Por haber estado en los peores momentos que los he tenido también y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños en el fútbol. Sin ustedes no hubiese sido posible tener este recorrido durante todos los años”.

Sin embargo, el pico emotivo fue cuando recordó a Maradona: “Por último quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores, de ex jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también lo comparto con vos y con toda Argentina”. Luego volvió a referirse a Pelusa y aseveró: “Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas estuvo presente y venía más seguido porque anteriormente por distintas situaciones no estaba. Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo”.

“Los premios son colectivos y de la mano vienen los premios individuales. Hoy acá vemos muchos jugadores del City que hoy es el mejor equipo del mundo. Es especial tener estos reconocimientos, pero siempre son secundario y lo importante es lo colectivo, siempre”, añadió.