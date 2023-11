Acusan a Neymar de organizar una fiesta de dos días luego de su grave lesión: “En las pistas baila como loco”

Gabi Brandt, Neymar y Gabily

Neymar sigue siendo noticia mientras se recupera de su grave lesión y a pocos días del nacimiento de su hija. En este caso trascendieron los detalles de fiesta que el delantero del Al Hilal habría organizado el sábado en Río de Janeiro, algo que generó polémica, ya que se le recomendó reposo luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda en la derrota de Brasil contra Uruguay (2-0 en Montevideo por las Eliminatorias sudamericanas).

Te puede interesar: Los mejores memes del triunfo de River ante Independiente: los tres goles a Tevez como en Madrid y Lanzini-Barco en modo Messi-Neymar

El atacante de 31 años celebró una fiesta de dos días en su mansión de Mangaratiba, una región de lagos ubicada a 85 kilómetros de la capital carioca, según publicó el portal del periodista Leo Dias. La información da cuenta de un gran evento con muchos invitados con amigos y amigas de Ney.

Los presentes informaron que la lesión que sufrió el jugador tuvo poco impacto ya que estuvo bailando y divirtiéndose con normalidad. “Pierna rota solo en el campo, en las pistas baila como loco”, informó una de las fuentes al mencionado sitio.

Neymar junto a Bruna Biancardi y la pequeña Mavie (Instagram)

El jugador también viene de afrontar los rumores de infidelidad con su pareja, la modelo e influencer, Bruna Biancardi. Algunos de los presentes informaron al sitio que la estrella fue vista besando a una mujer: “Lo vi con mis propios ojos besando a una chica rubia. Quería besar a todos, hacía clic, hablaba lindo”.

Te puede interesar: Dura sanción al italiano Sandro Tonali por realizar apuestas deportivas en los partidos de su club

Desde ya Biancardi, madre de su reciente hija Mavie, no estuvo presente y se quedó con la pequeña en San Pablo, pero se enteró de la reunión que organizó el futbolista. La beba nació el pasado 7 de octubre. Neymar ya era padre de Davi Luca, de 12 años.

Aunque la fiesta nunca terminó y continuó el domingo en una finca. Fuentes informan que algunos de los invitados abandonaron el evento, pero la estrella y otros allegados a Neymar continuaron acompañados de varias mujeres.

El mencionado portal descubrió que no fue invitado ningún otro futbolista conocido. Y que estuvieron la Youtuber Gabi Brandt y la cantante Gabily.

Te puede interesar: Anunciaron “ley seca” en los alrededores del Maracaná el día de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense

Neymar está viviendo sus últimos días en Brasil antes de retornar a Arabia Saudita para reincorporarse con su club, el Al Hilal, que lidera la liga local. El punta formado en el Santos se incorporó al equipo saudita en agosto y firmó un contrato por dos años que oscilaría los 329 millones de dólares (320 millones de euros) que podrían ser 412 millones de dólares por bonus (400 millones de euros) y acuerdos comerciales. Su sueldo mensual rondaría los 13,4 millones de dólares (13 millones de euros), por lo que ganaría unos 412 mil dólares (400 mil euros) diarios. El delantero por ahora jugó cinco partidos, marcó un solo gol y brindó tres asistencias.

Quien se refirió de forma indirecta a Neymar fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, que hizo un comentario en medio de su elogio a Lionel Messi por ganar su octavo Balón de Oro: “Messi debería servir de ejemplo a los jugadores brasileños. El chico de 36 años, campeón del mundo, con el Balón de Oro y todo. Messi necesita ser una inspiración de dedicación para estos niños. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche de fiesta”. En tanto que en sus intervenciones vía redes sociales el primer mandatario preguntó: “¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?”.