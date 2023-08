“¿A quién no le gustaría jugar en un equipo tan grande?”: el guiño a Independiente de una figura que fue campeón con Tevez en Boca

Julio Buffarini, ex compañero y campeón con Carlos Tevez en Boca Juniors, suena como refuerzo de Independiente (Foto: NA)

La llegada de Carlos Tevez le dio aire nuevo a Independiente, que no solo ganó y se alejó de la zona más temida del descenso, sino que también se ilusiona con las llegadas de varias figuras motivadas por la presencia del ídolo de Boca Juniors en el banco. Si bien el objetivo principal “y único” como lo reconoció el Apache fue Carlos Izquierdoz, la dirigencia no pudo lograr su desvinculación del Real Sporting de Gijón de la Segunda División de España.

Caída la chance del Cali, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza otro nombre también con pasado en Boca Juniors, donde se consagró campeón y tuvo de compañero al propio Carlos Tevez. Se trata de Julio Buffarini, quien no era tenido en cuenta Javier Gandolfi y decidió rescindir su contrato con Talleres de Córdoba.

“Se filtraron un montón de cosas que yo me mantuve al margen de hablar, pero me dolió. No jugaba porque era una decisión del técnico. Entrenar lo hacía todos los días. Llegaba primero y me iba último”, aclaró Buffa sobre su situación en la T. Al margen de lo que ocurrió con el equipo cordobés, el defensor de 35 años se refirió a la posibilidad de sumarse como refuerzo del Independiente dirigido por su amigo Carlos Tevez.

Julio Buffarini rescindió con Talleres de Córdoba y negocia como agente libre

“Con Carlos tengo una buena relación. Una linda amistad que generamos en Boca, que estuvimos casi cuatro años juntos. ¿A quién no le gusta jugar en un equipo tan grande como Independiente? Es uno de los equipos más grandes de Sudamérica”, reconoció Buffarini en diálogo con Paso a Paso.

Habrá que esperar cuál es la decisión de Carlos Tevez porque no se trata de un puesto en la cancha que tenga como prioridad, ya que en este mercado de pases sumó como lateral derecho al chileno Mauricio Isla.

Julio Buffarini cerró así su segunda etapa en Talleres, donde se sumó en 2022 y había debutado en 2006. Buffa permaneció en el equipo cordobés hasta 2010, para luego defender las camisetas de Atlético Tucumán (2010/11), Ferro (2011/12), San Lorenzo de Almagro (2012/16), San Pablo (2016/17), Boca Juniors (2018/21), Sociedad Deportiva Huesca (2021) y Cartagena (2022), ambos de España.

