Fernando Alonso ignoró el saludo de la Reina Máxima tras el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

La llamativa reacción de Fernando Alonso ante el saludo de Máxima Zorreguieta luego del Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos

Este domingo se vivió una gran fiesta en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos con el noveno triunfo al hilo del local, Max Verstappen, quien se encamina a su tricampeonato mundial. Con un acumulado de 305 mil espectadores durante el fin de semana, el histórico Autódromo de Zandvoort (cumplió 75 años) se vistió de gala para disfrutar con el piloto de Red Bull, que fue escoltado por Fernando Alonso, quien antes del tradicional festejo con el champán tuvo un llamativo gesto con la Reina Máxima.

Alonso fue elegido por la votación de los fanáticos como “Piloto del Día”, ya que a sus 42 años sigue brillando con su Aston Martin. Largó quinto y antes de cumplirse la primera vuelta superó a Alex Albon (Williams) y George Russell (Mercedes). Luego se mantuvo entre los tres primeros y en el final, bajo una lluvia torrencial, cuidó su auto y aprovechó el despiste de Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) para ser segundo. Lograr su séptimo podio en el año ya representa mucho, pero el asturiano siempre va por más y hasta se animó a intentar un sobrepaso a Verstappen en el último relanzamiento.

Terminada la carrera, Verstappen, Alonso y el francés Pierre Gasly, que logró su primer podio con Alpine, pasaron por un sector en el que estuvieron los reyes Guillermo y Máxima junto a sus hijas. El saludo con Max fue obvio, aunque la monarca nacida en la Argentina tuvo un reconocimiento especial hacia a Alonso, ya que en español le dijo “Bien hecho, eh”. Fernando la miró sonriente, pero no le respondió.

La reacción del bicampeón mundial en 2005/2006 llamó la atención y Máxima Zorreguieta mantuvo su sonrisa, pero con sorpresa se encontró con la cámara de la transmisión oficial. El momento salió en vivo y en directo hacia todo el planeta. Alonso aún no se pronunció al respecto y no quedó claro si no reconoció a la reina o por qué siguió caminando sin responderle el saludo.

El resumen de la carrera de la Fórmula 1 en Países Bajos con otro triunfo de Max Verstappen

El español viene cumpliendo con una gran temporada, ya que es el mejor corredor detrás de los dos de Red Bull, Verstappen y Pérez. Si bien Aston Martin pegó un salto esta temporada, Nando demuestra la valía del factor humano, ya que suma 168 puntos y su compañero, el canadiense Lance Stroll (hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll), 47 unidades.

La carrera de este domingo fue escasa en emociones hasta el final dramático por la lluvia torrencial que obligó a detener la competencia con bandera roja. los comisarios deportivos primero aplicaron el auto de seguridad virtual y luego la bandera roja ante la peligrosidad de la pista. Previamente hubo incidencias como el golpe del chino Guanyu Zhou que con su Alfa Romeo terminó contra las defensas en la primera curva conocida como Tarzán, y el despiste del japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que pudo seguir en la carrera.

Los pilotos entraron a los boxes y las autoridades decidieron esperar para ver cómo continuaron las condiciones climáticas y tomar la mejor decisión para preservar la integridad de los competidores. Luego de varios minutos en los que se esperó para que el asfalto mejore su condición, los corredores fueron habilitados para volver al pista.

La carrera se relanzó con el auto de seguridad con piso húmedo y tras haber bajado la temperatura de la pista, por lo que los autos perdieron adherencia. Las últimas cinco vueltas fueron a velocidad plena y Verstappen pudo mantenerse adelante para alcanzar su undécimo triunfo en la temporada y el noveno al hilo, que le permitió igualar el récord de Sebastian Vettel de 2013, también a bordo de un Red Bull, cuando el alemán plasmó su cuatro cetro en fila en la Máxima.

