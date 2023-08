Un periodista que entrevistó a Messi contó lo que no se ve de su ciclo en Inter Miami: “No podría haber sido más amable”

Lionel Messi ha demostrado su humildad en Inter Miami en varias oportunidades (USA TODAY Sports)

Lionel Messi ha generado una revolución en el fútbol de los Estados Unidos. Si con su simple firma en Inter Miami ya había movilizado a gran parte del mundo del deporte norteamericano, ahora que obtuvo su primer título, la Leagues Cup, y redondeó una actuación alucinante en ese torneo con siete goles de su autoría, su imagen ha llegado definitivamente al estrellato en ese país. Pero lo curioso es que no son solo sus tantos y jugadas los que tienen en vilo a la prensa y a los fans, sino también su manera de vivir este nuevo ciclo.

Te puede interesar: El dinero que embolsarán el Inter Miami y Lionel Messi en caso de ganar la Leagues Cup 2023

Es que desde su llegada a la franquicia de Florida, Leo ha tenido varios gestos que se han viralizados y esta vez ha sido un periodista el que ha contado sus sensaciones tras entrevistarlo. Michelle Kaufman, del Miami Herald, publicó un artículo en donde cuenta la “épica” que ha significado la contratación del ex Barcelona y PSG y relata lo que vivió al dialogar con el futbolista.

“No podría haber sido más amable. Le pregunté sobre sus celebraciones de gol de Marvel, los intercambios de camisetas después del juego, el tráfico de Miami, Gonzalo Higuaín y el sabor latinoamericano del sur de la Florida. Sonrió durante toda la entrevista, me estrechó la mano y la de nuestros fotógrafos y nos dijo que fue un placer conocernos”, comentó el cronista que destaca que esto no es un detalle menor ya que muchas estrellas que están al nivel de Leo no suelen tener esta calidez en el trato con la prensa. “No fue un espejismo. Tengo el apretón de manos para probarlo”, agregó.

Te puede interesar: Un compañero de Messi explicó cómo es el rol del argentino dentro del vestuario del Inter Miami

Incluso, remarcó que la “humildad” de Messi ha sido “igualmente impresionante” que sus actuaciones en la Leagues Cup que han llevado a Inter Miami a la consagración en el torneo que une a los equipos estadounidenses con los mexicanos.

Lo cierto es que en apenas un mes, Messi ya ha tenido varios gestos que muestran su generosidad en el vestuario y en la cancha. El más reciente fue después de ganarle en los penales la final a Nashville SC, cuando se acercó al estadounidense DeAndre Yedlin y le dio la cinta de capitán para que levante el trofeo. Es que el estadounidense era quien lucía la cinta antes del arribo de Leo, nuevo capitán del equipo. “Cuando llegué, Messi me puso la cinta de capitán para levantar la copa y le dije: ‘No, vas vos’. Es una muestra de respeto”, contó el defensor.

Te puede interesar: “¿Quién es Messi?”: cómo se prepara Nashville para la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami

Otro caso recordado fue el que sucedió en el debut del argentino, frente a Cruz Azul, cuando Ian Fray tuvo que ser reemplazado por una lesión de ligamentos cruzados que sufrió a la media hora de partido. Apenas terminó ese encuentro, Leo le dedicó el triunfo: “Le dedico a Ian (Fray) que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo, que viene de dos lesiones muy graves, mucho tiempo, y tiene la mala suerte de volver pasar por una lesión que creemos que es grave nuevamente. Mandarles mucha fuerza, es un chico muy joven. Seguramente se va a volver a recuperar y va a volver a estar con nosotros otra vez y ojalá sea cuanto antes”.

Además, esa noche no se obnubiló con los flashes de su estreno y se tomó la molestia de agarrar la camiseta del lesionado Fray para mostrar su dorsal en la fotografía que se tomó el equipo dentro del vestuario después de la victoria.

Al mismo tiempo, todos sus nuevos compañeros que han hablado ante la prensa han destacado el rol que Messi ha adoptado de unión al grupo. Siempre se muestra presente, dando consejos a los más jóvenes, y muy solidario. Incluso, para su presentación le obsequió entradas a uno de los jugadores que no tenía para su familia y días más tarde les regaló auriculares a todo el plantel.

Sin dudas Messi está demostrando con este tipo de gestos que es un crack dentro y fuera de la cancha.

Seguir leyendo: