El presidente de la Federación española le dio un beso en la boca a una figura de la selección durante los festejos por el Mundial femenino

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la coronación de la selección española tras ganar el Mundial Femenino

Hubo un hecho llamativo en plena coronación de las jugadoras de la selección española tras vencer 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial Femenino disputado en Australia y Nueva Zelanda. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tomó de la cara a la Jennifer Hermoso y le dio un beso en la boca. Antes le había dado un fuerte abrazo.

Hermoso había errado un penal a los 69 minutos lo que le habría dado más tranquilidad al equipo conducido por Jorge Vilda. Las imágenes del gesto de Rubiales fueron transmitidas en vivo y en directo recorrieron el mundo y una vez que ese momento fue subido a las redes sociales se convirtió en tendencia.

¿Qué dijo la futbolista que llevó la camiseta número 10 de España durante el Mundial? “Pero no me ha gustado, ¿eh?”, expresó con una sonrisa en el rostro, acorde con la euforia grupal que se vivía en ese momento. Sobre el título logrado, Hermoso sostuvo que “llevábamos muchos días intentando imaginar, pero no somos conscientes que somos campeonas del mundo, es la mejor sensación que he vivido con el fútbol, hemos jugado como hemos querido y hemos ganado el torneo” ha asegurado”.

En la final, España logró el único gol del encuentro por medio de Olga Carmona a los 29 minutos y luego las españolas pudieron controlaron las acciones del duelo celebrado en Sídney.

Jennifer Hermoso celebrando el título y la Copa del Mundo a su lado (REUTERS/Hannah Mckay)

Más allá del curioso saludo, Rubiales también analizó la conquista histórica del seleccionado españo. “Se suele decir que ya nos daremos cuenta, pero soy perfectamente consciente. Hemos trabajado muy duro, aunque había gente que no nos quería dejar trabajar. Creo que tenemos que aprender en España a valorar las cosas positivas. A dejar a la gente que hagan su trabajo. Ese pequeño porcentaje de gente que estaba constantemente con frustración y resentimiento deben aprender que hay que dejar a las personas trabajar. No se puede hablar de cualquier persona con desconocimiento. A partir de ahí, voy al otro 99,99%. Va para España, tenemos el mejor país del mundo, estoy muy orgulloso de que haya venido la reina con la infanta y de ver todas las plazas de España llenas”, expresó el titular de la federación.

Fue el primer título conseguido por La Roja a nivel femenino y la conquista generó una revolución en España ante la conquista conseguida en Oceanía. El conjunto ibérico había llegado como animador, pero en la previa no era uno de los principales candidatos y a medida que fue avanzando en el torneo confirmó su nivel al punto de jugar los siete partidos y vencer en el más importante.

Cabe recordar que España es la vigente campeona mundial femenina en las categorías Sub 17, Sub 20 y Mayor, un mérito que ningún país pudo lograr hasta el momento a nivel femenino. La trilogía completada por la selección mayor lleva al fútbol español a un olimpo de este deporte.

