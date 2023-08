“Me dijo que estoy agrandado”: el divertido cruce telefónico entre Zeballos y Riquelme

El divertido cruce entre Zeballos y Riquelme

La Copa de la Liga comenzó con el pie derecho para Boca Juniors, que se reforzó con la clara intención de dar pelea en los tres frentes (también se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores -chocará ante Racing- y en octavos de la Copa Argentina -se medirá ante Almagro-). En el estadio Alberto J. Armando se impuso por 3 a 1 ante Platense gracias a los tantos de Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina (descontó Nicolás Morgantini para la visita).

Te puede interesar: De arco a arco en 13 pases: el fenomenal gol de Zeballos para abrir el marcador en Boca Juniors-Platense

El Changuito, una de las principales figuras del equipo en el triunfo contra el Calamar, tuvo un divertido cruce telefónico con el vicepresidente e ídolo de la institución Juan Román Riquelme una vez finalizado el encuentro, cuando el delantero aún se encontraba dentro del campo de juego.

Antes de brindar la entrevista con TNT Sports, el oriundo de Santiago del Estero recibió el llamado del mandatario del club, quien pareció reclamarle no buscarlo con la mirada luego de su golazo que abrió la cuenta en favor del club de la Ribera ante los conducidos por Martín Palermo. ”Román me habló, estaba en el palco. Contento, es muy bueno eso”, comenzó su relato.

Te puede interesar: Con un gol de Cavani, Boca Juniors venció 3-1 a Platense en la Copa de la Liga

El joven, ante la consulta sobre qué le dijo Riquelme, no dudó en afirmar con una sonrisa dibujada en el rostro: “Me dijo que estoy agrandado. Me dijo que no lo miré, pero lo miré y estaba mirando a otro lado”. El extremo, ya recuperado de una lesión que lo marginó varias semanas de las canchas, es una pieza clave en la ofensiva del equipo para el entrenador Jorge Almirón. Y luego, añadió: “Gracias a Dios fue picarla justo y bueno, contento por el triunfo y por los chicos, que cada vez somos más unidos”.

“Medina hizo un golazo; pero contento, como te dije. Ahora prepararnos para el miércoles que es muy importante para la gente, que siempre nos está apoyando y hay que seguir”, esbozó Zeballos.

El Xeneize cuenta con una agenda apretada para este semestre. El miércoles 23 recibirá en la Bombonera a Racing por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, para luego viajar a Junín con la intención de medirse ante Sarmiento por la segunda jornada de la Copa de la Liga. La vuelta contra la Academia será el miércoles 30, en el Cilindro de Avellaneda.

Seguir leyendo: