11 frases de Jorge Almirón tras el triunfo de Boca ante Platense: la lesión de Langoni y la posible delantera para el cruce con Racing por la Libertadores

Jorge Almirón debutó con un triunfo en la Copa de la Liga

Boca Juniors venció este viernes a Platense en la primera fecha de la Copa de la Liga y mostró un nivel que entusiasma a sus hinchas, justo en la previa de un partido trascendental, como lo será la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing. Después del 3-1 cosechado en La Bombonera, el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el rendimiento de sus dirigidos y el partido crucial del miércoles.

Una de las primeras consultas estuvo relacionada directamente a lo que fue la actuación de Edinson Cavani, delantero estrella del equipo, que pudo marcar su primer gol con esta camiseta. Fue en complemento, tras un centro de Exequiel Zeballos, que el artillero metió un frentazo en el segundo palo para establecer el 2-0 parcial: “No sorprende lo de Cavani. Más allá del gol, que fue una muy buena jugada, ayudó para generar las otras situaciones de gol. Después lo veré más detenidamente, pero participó bastante de la creación y en el gol que hace Zeballos, recibe solo y tira un buen pase. El primer gol también fue muy bueno, desde el fondo, fue muy preciso todo. Tenemos mucho margen por mejorar. Muy contento por el resultado”.

También ponderó la actuación de Cristian Medina, autor de un tanto y una asistencia, y quien viene siendo figura los últimos partidos: “Es un jugador completo, que juega el partido. Muchas veces ocupa posiciones defensivas imperceptibles, pero que los compañeros lo ven porque se lo mostramos. Está involucrado en el juego totalmente. Genera confianza en los compañeros, siempre se muestra, llega a situaciones de gol, no la pierde y defiende bastante. Está pasando por un buen momento y se ha ganado su lugar. Cada partida que juega va sumando regularidad”.

Sin dudas la mancha de la victoria de Boca Juniors fue la molestia que sintió Luca Langoni. El joven delantero ingresó en el complemento y cuando faltaba poco para el cierre sintió una molestia muscular que le impidió seguir corriendo con normalidad. Incluso, se lo vio abandonar el campo de juego entre lágrimas, ya que sería la quinta lesión consecutiva que sufre: “Nos duele a todos porque había mucha expectativa después de tanto tiempo y ya estaba bien. En los entrenamientos se mostraba muy veloz y atento a todo. Es un chico que hace muy en serio todo y para nosotros era importante. Lo considero un jugador importante y lamentablemente hoy se vuelve a resentir. Lo quieren todos. Saben el valor que tiene como persona y es un chico joven que ha salido y en poco tiempo su figura se ha resaltado. Todos lo hemos sentido. Ojalá que no sea nada grave, que por ahí sea una contractura. A tener paciencia nuevamente porque lleva bastante tiempo lesionado y recurrente a las lesiones. El cuerpo médico tendrá que hacer un análisis exhaustivo para saber cuál es el fondo de todo esto”.

El miércoles, Boca Juniors recibirá a Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro que será crucial ya que el gran objetivo del Xeneize en esta temporada es ganar el certamen continental. Sobre esto fue justamente consultado Almirón, quien fue cauteloso en su respuesta: “Es un clásico. Nos tocó ganar hoy, pero la Copa tiene otro condimento y otra energía. La gente lo percibe así y nosotros lo sentimos diferente. No hay favoritos. Ellos jugaron con un equipo alternativo (en el empate 1-1 ante Unión por la Copa de la Liga), así que estamos atento a todo lo que pasa de un lado y del otro. Esperamos llegar bien al miércoles, somos locales y lo importante es hacer un buen partido acá. Vamos a enfrentar a un buen equipo, que intenta jugar bien también”.

Otras frases de Jorge Almirón:

El interés de los clubes de Premier League por Valentín Barco: “Es especial. Lo toma muy normal. Charlamos muy por arriba, está enfocado en el equipo. Sí se da más adelante, bienvenido porque estamos hablando de clubes muy importantes, pero él está en Boca y enfocado en la Copa Libertadores”.

La actuación de Exequiel Zeballos: “Lo del Chango genera una simpatía porque tiene una gran calidad y por el gol que fue un golazo. Tenemos buenos jugadores. Hay momentos para todos y me pone contento lo suyo porque hace rato no venía jugando de titular y lo viene buscando. ¿Titular vs Racing? Tenemos que trabajar y buscar el mejor equipo para el miércoles”.

La posibilidad de que Benedetto y Cavani sean titulares contra Racing: “Sí, puede ser. Tendremos que comprometernos siempre porque cuando hay dos delanteros generan una situación ofensiva, pero en la parte defensiva hay que comprometernos porque son instancias finales. Todo se puede dar. Son jugadores de mucha experiencia y eso es importante. Su calidad es muy buena. Miguel (Merentiel) también está pasando por un gran momento, es el goleador del ciclo. Tengo jugadores para elegir. Elegiré lo mejor posible para competir este miércoles acá en casa. Si tenemos que arriesgar un poco más, lo haremos. Habrá un compromiso total del equipo”.

Pistas sobre el equipo: “Hay poco tiempo para el partido, pero vamos a llegar bien. Algunos jugadores que les tocó jugar hoy van a repetir seguramente y nos recuperaremos físicamente. Nos estamos acostumbrando a ganar, eso es importante”.

La llegada de nuevos refuerzos: “Lo importante es enfocarnos en que agarren ritmo los chicos que se han sumado. Ahora tengo un plantel de 29/30 jugadores y tomo respeto por todos los que están. Si en algún momento, algún jugador se va y se tiene que incorporar alguno más lo iremos viendo. Estoy contento con el plantel que se armó, tenemos dos jugadores por puesto”.

Su estadía en Boca: “Disfruto de cada momento. También veo el crecimiento del equipo, los resultados son importantes y veo mejoría en ellos. Estoy feliz, estoy en el lugar que quiero estar. Para mí es muy importante cuando estoy afuera y veo que el equipo tiene una idea y la sostiene. Es un trabajo de equipo y vamos evolucionando sabiendo que lo viene son finales y hay que ganarlas”.

Las palabras de Almendra contra Benedetto: “No escuché ninguna declaración y Darío es un tipo de mucha experiencia, inteligente. Nosotros nos enfocamos en hacer las cosas bien y hacer un buen partido. Tenemos la obligación de mostrar una buena cara de local y me enfoco en eso. Después, lo demás es parte del show. No pasa nada”.

