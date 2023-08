“El efecto es real”: revelaron el impacto que tuvo el arribo de Messi a Inter Miami en la plataforma que transmite los partidos

El dueño de Inter Miami aseguró que se duplicaron los suscriptores de Apple TV tras el arribo de Messi (Foto: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

La MLS parece haber encontrado el golpe certero para lanzar su certamen al estrellato. El plan para seducir a Lionel Messi incluyó a muchos actores centrales del torneo norteamericano. Con David Beckham a la cabeza, el Inter Miami logró convencer al crack argentino que esa franquicia era el lugar propicio para transitar sus últimos años de carrera tras la tumultuosa estadía en PSG. El club estuvo secundado por diferentes gigantes que auspician a la competencia y el impacto ya empieza a notarse.

Semanas atrás, desde la empresa Adidas reconocieron que estaban afrontando un problema completamente inesperado por la demanda nunca antes vista para comprar la camiseta de Leo. Y ahora es Apple, el otro enorme auspiciante que se involucró en el arribo del campeón del mundo, el que está experimentando los beneficios de tener al hombre que dominó las últimas dos décadas del fútbol.

“¡El efecto de Messi es real! Los suscriptores de MLS Season Pass en AppleTV se duplicaron desde que Messi se unió a Inter Miami. Y la audiencia de las transmisiones en español del MLS Season Pass en AppleTV ha superado en más de un 50% para los partidos de Messi y continúa creciendo. ¡Increíble para todos los fans a nivel mundial!”, expresó en su cuenta de Twitter Jorge Mas, el empresario que es propietario del Inter Miami junto con Beckham y tuvo un rol fundamental para seducir a la Pulga.

A mediados del 2022, Apple anunció que había llegado un acuerdo para tener en exclusividad la MLS en su plataforma durante diez años. Ese contrato empezó a correr a partir del 2023 y se extenderá hasta el 2032. Según aseguró el sitio norteamericano The Athletic, la reconocida empresa tecnológica decidió involucrarse en el contrato que la MLS le ofreció a Messi al igual que Adidas. Por entonces, se advirtió que analizaban cederle al argentino una parte de los ingresos que tendrían a raíz de los nuevos suscriptores vinculados a la MLS Season Pass, el paquete de transmisión de la liga en Apple TV+.

El desembarco de Leo a Inter Miami se desarrolló hace apenas un mes, pero eso ya significó un enorme interés por ver al argentino que en apenas tres partidos firmó cinco goles y pelea por alzar el primer título de su estadía en Estados Unidos con la Leagues Cup.

Actualmente, las Garzas disputan tres certámenes. La MLS es exclusiva de Apple TV, mientras que la Leagues Cup se ve mayormente por esta plataforma aunque también hay algunos partidos que se emiten por el canal mexicano Univisión teniendo en cuenta la participación de equipos de ese país en el campeonato. El otro torneo, la US Open Cup, que tendrá a Inter Miami disputando las semifinales el próximo miércoles 23 de agosto contra Cincinnati, se podrá ver en Argentina por el canal TyC Sports que adquirió los derechos para retransmitir ese duelo.

El posteo del dueño de Inter Miami

Para acceder a la MLS Season Pass existen distintos caminos, teniendo en cuenta que aquellos que son usuarios de la PlayStation, por ejemplo, cuentan con beneficios. Actualmente, tiene un costo de 99 dólares por toda la temporada o 15 dólares por mes para poder ver el distinto contenido vinculado al campeonato. Ofrecen una transmisión en inglés y una en español.

El periodista Favian Renkel recordó en su cuenta de Twitter que el Sports Business Journal había informado que antes del arribo de Messi había alrededor de 1 millón de suscriptores dentro de la plataforma AppleTV. Por lo que, tomando como parámetro las declaraciones de Mas, actualmente esa cifra debería estar cercana a los 2 millones de usuarios.

Hay que recordar que Adidas, que tiene un vínculo comercial histórico con Messi, también es patrocinador desde 1996 de la MLS. Tiene la exclusividad: crea todas las equipaciones de las franquicias que participan en el torneo.

“Como parte del acuerdo renovado, a largo plazo, Adidas continúa como patrocinador oficial, proveedor de calzado y proveedor de indumentaria deportiva de la MLS, y se convertirá en socio presentador del Balón de Oro de la MLS NEXT (Jugador Más Valioso) y el Once Ideal de MLS NEXT. Adidas continuará equipando a los clubes de la MLS con todas las camisetas, calzado, equipo de entrenamiento e indumentaria en general, y también proporcionará el balón oficial para todas las propiedades de la MLS, incluyendo la MLS NEXT Pro y MLS NEXT”, informó la MLS a inicios del 2023 para dar a conocer al extensión de ese contrato.

